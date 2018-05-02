به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار درخصوص انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم امید گفت: این موضوع را من اعلام نکرده ام و هنوز سرمربی تیم امید نشده ام. تنها برای گفتگو با مسئولان فدراسیون به ایران آمده ام.
وی درباره اینکه فدراسیون فوتبال او را سرمربی تیم امید معرفی کرده است، اظهارداشت: قصد مصاحبه ندارم، این موضوع به من مربوط نیست، توافق خوبی صورت گرفته است، در مورد اردوها و برنامه ها صحبت های خوبی با مسئولان فدراسیون داشتم اما هنوز قراردادی را امضا نکرده ام. من هم عادت ندارم وقتی قراردادی را نبسته ام، در مورد آن صحبت کنم.
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