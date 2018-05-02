  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

زلاتکو کرانچار :

هنوز سرمربی تیم امید نشده‌ام/ فعلا برای گفتگو با مسئولان آمده‌ام!

هنوز سرمربی تیم امید نشده‌ام/ فعلا برای گفتگو با مسئولان آمده‌ام!

زلاتکو کرانچار گفت: هنوز سرمربی تیم امید نشده ام و فدراسیون فوتبال در خصوص این موضوع اظهارنظر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار درخصوص انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم امید گفت: این موضوع را من اعلام نکرده ام و هنوز سرمربی تیم امید نشده ام. تنها برای گفتگو با مسئولان فدراسیون به ایران آمده ام.

وی درباره اینکه فدراسیون فوتبال او را سرمربی تیم امید معرفی کرده است، اظهارداشت: قصد مصاحبه ندارم، این موضوع به من مربوط نیست، توافق خوبی صورت گرفته است، در مورد اردوها و برنامه ها صحبت های خوبی با مسئولان فدراسیون داشتم اما هنوز قراردادی را امضا نکرده ام. من هم عادت ندارم وقتی قراردادی را نبسته ام، در مورد آن صحبت کنم.

کد مطلب 4286659
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها