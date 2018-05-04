به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابت‌های جهانی مجارستان، روزهای ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

این در حالیست که مدعیان راه یافته به مرحله نهایی با گذشتن از فیلتر مرحله اول رقابتهای انتخابی، حالا با روحیه و انگیزه بسیار بالایی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی خیز برداشته اند. از سویی دیگر برخی از ستاره های بزرگ و نامدار کشتی آزاد و فرنگی هم که پیش از این سهمیه حضور مستقیم در مرحله نهایی را داشتند باید برای اثبات توانایی و حفظ دوبنده تیم ملی با تمام توان به میدان بیایند. این اتفاقات به منزله آن است که رقابتهای انتخابی پیش رو از حساسیت و جذابیت بسیار بالایی نسبت به مرحله قبلی برخوردار خواهد بود.

رحیم علی آبادی عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی با تایید این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام تلاش متولیان کشتی و همچنین کادر فنی تیم های ملی، رسیدن به ترکیب تیمی توانمند و مدعی در بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی است. از این رو نباید زمان را از دست داد و باید با اجرای دقیق برنامه های مدون طبق فرایند انتخابی تیم ملی پیش رفت.

وی تصریح کرد: من همچون دفعات قبلی بر اجرای دقیق نظم و قانون در رقابتهای انتخابی تاکید دارم، چراکه معتقدم تا زمانی که نتوان طبق این عوامل حرکت کرد، توانایی جمع و جور کردن تیمی قدرتمند وموفق در رویدادهای مهم بین المللی را هم نخواهیم داشت. خوشبختانه تا این مرحله از اجرای فرایند انتخابی تیم ملی شاهد اجرای دقیق مصوبات بودیم که امیدوارم از این پس نیز طبق همان قوانین پیش برویم.

دارنده مدال نقره المپیک ۱۹۷۲ مونیخ ادامه داد: جوانان بسیار باانگیزه و توانمندی را در رقابتهای انتخابی مرحله اول دیدم که اگر در مسیر درستی قرار گیرند، مطمئنا جایگزین خوبی برای بزرگان کشتی فرنگی خواهند شد. به هر حال قهرمانان کنونی ما خواسته یا ناخواسته باید پس از طی کردن دوران افتخارآفرینی در میادین جهانی و المپیک از عرصه قهرمانی خداحافظی کنند و جای خود را به جوانترها بدهند. البته این بدان معنا نیست که قهرمانان دیروز باید از صحنه محو شوند، بلکه آنها می توانند در مسئولیتی جدید، یعنی مربیگری به کشتی فرنگی خدمت کنند.

علی آبادی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شاهد حضور مفید مدعیان و همچنین درخشش نسل جوان و آینده دار کشتی فرنگی باشیم تا با خیالی آسوده برای روزهای سخت پیش رو گام برداریم.