  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۳۲

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان:

حمله پلیس فرانسه به خبرنگاران صداوسیما نقض آشکار حقوق بشر است

حمله پلیس فرانسه به خبرنگاران صداوسیما نقض آشکار حقوق بشر است

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان خواستار واکنش قاطع وزارت خارجه ایران در مقابل حمله خشونت بار پلیس فرانسه به گروه خبری صداوسیما شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر روح نواز سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در واکنش به حمله خشونت بار پلیس فرانسه به خبرنگار و تصویربردار دفتر خبری صداوسیما در پاریس و در انجام ماموریت و پوشش خبری تظاهرات ضد دولتی در این شهر، ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی اظهار داشت: این رفتار پلیس فرانسه در مغایرت آشکار با حقوق بشر و نقض آزادی بیان مصرح در کنوانسیون های بین المللی است.

وی افزود: فرانسه که خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان معرفی می‌کند، باید بداند که تامین امنیت خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان در اقصا نقاط دنیا وظیفه دولتهاست و خبرنگاران به خاطر حرفه خود از مصونیت برخوردارند و کسی حق تعرض به آنان را ندارد.   

روح نواز گفت: مسئولیت ناشی از حمله وحشیانه پلیس فرانسه به گروه خبری صداوسیما متوجه دولت فرانسه است و نباید در انجام اقدامات درمانی خبرنگار و تصویربردارتلویزیون ایران تعلل و کوتاهی صورت پذیرد.  

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاکید کرد: رفتار خشونت بار و ضد بشری پلیس فرانسه باید در مجامع بین المللی مورد بررسی و تحقیق جدی قرار بگیرد.

روح نواز همچنین از وزارت امور خارجه ایران و سفارت کشورمان در پاریس خواست از طرق دیپلماتیک، اقدامات عاجل، قاطع و فوری برای امور درمانی و مراقبت های پزشکی تیم خبری صداوسیما را بعمل بیاورند.

گفتنی است؛ توحیدیان، تصویربردار دفتر خبری صداوسیما در پاریس به هنگام پوشش خبری تظاهرات ضددولتی در پاریس به ضرب گلوله پلاستیکی پلیس ضد شورش فرانسه از ناحیه سر به شدت مجروح شده بود در بیمارستان «اوربیتال» پاریس به علت شدت خونریزی مغزی به کما رفت.

همچنین شهسوار حسینی، خبرنگار صدا و سیما نیز در اثر استنشاق گازهای سمی شلیک شده توسط پلیس ضد شورش فرانسه پس از احیای سرپایی به بیمارستان منتقل شده است.

کد مطلب 4286695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها