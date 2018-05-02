حمله پلیس فرانسه به خبرنگاران صداوسیما نقض آشکار حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر روح نواز سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در واکنش به حمله خشونت بار پلیس فرانسه به خبرنگار و تصویربردار دفتر خبری صداوسیما در پاریس و در انجام ماموریت و پوشش خبری تظاهرات ضد دولتی در این شهر، ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی اظهار داشت: این رفتار پلیس فرانسه در مغایرت آشکار با حقوق بشر و نقض آزادی بیان مصرح در کنوانسیون های بین المللی است.

وی افزود: فرانسه که خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان معرفی می‌کند، باید بداند که تامین امنیت خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان در اقصا نقاط دنیا وظیفه دولتهاست و خبرنگاران به خاطر حرفه خود از مصونیت برخوردارند و کسی حق تعرض به آنان را ندارد.

روح نواز گفت: مسئولیت ناشی از حمله وحشیانه پلیس فرانسه به گروه خبری صداوسیما متوجه دولت فرانسه است و نباید در انجام اقدامات درمانی خبرنگار و تصویربردارتلویزیون ایران تعلل و کوتاهی صورت پذیرد.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاکید کرد: رفتار خشونت بار و ضد بشری پلیس فرانسه باید در مجامع بین المللی مورد بررسی و تحقیق جدی قرار بگیرد.

روح نواز همچنین از وزارت امور خارجه ایران و سفارت کشورمان در پاریس خواست از طرق دیپلماتیک، اقدامات عاجل، قاطع و فوری برای امور درمانی و مراقبت های پزشکی تیم خبری صداوسیما را بعمل بیاورند.

گفتنی است؛ توحیدیان، تصویربردار دفتر خبری صداوسیما در پاریس به هنگام پوشش خبری تظاهرات ضددولتی در پاریس به ضرب گلوله پلاستیکی پلیس ضد شورش فرانسه از ناحیه سر به شدت مجروح شده بود در بیمارستان «اوربیتال» پاریس به علت شدت خونریزی مغزی به کما رفت.

همچنین شهسوار حسینی، خبرنگار صدا و سیما نیز در اثر استنشاق گازهای سمی شلیک شده توسط پلیس ضد شورش فرانسه پس از احیای سرپایی به بیمارستان منتقل شده است.