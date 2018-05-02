مسیر منتهی به پیست اسکی آلوارس در سرعین غیراستاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری عصر چهارشنبه در بازدید از پیست اسکی آلوارس سرعین تصریح کرد: پیست اسکی آلوارس یکی از جاذبه های گردشگری سرعین بوده که در هفت کیلومتری این شهرستان و در دامنه کوه سبلان قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت این منطقه در بحث گردشگرپذیری و بویژه جذب ورزشکاران و اسکی بازان متذکر شد: آلوارس یکی از طولانی ترین پیست های ساکی کشور بوده اما تاکنون از این قابلیت استفاده مطلب صورت نگرفته است.

سرپرست فرمانداری سرعین با تاکید بر اینکه در سال های اخیر اقدامات و برنامه های توسعه ای در این منطقه ایجاد شده است، ادامه داد: یکی از مشکلات توسعه این منطقه ورزشی گردشگری مسیر دسترسی است که غیر استاندارد بوده و فاقد امکانات لازم است.

وی یادآور شد: مسیر شش کیلومتری سرعین به آلوارس از زیرساخت های مناسب و استاندارد برخوردار نبوده و باید با تخصیص اعتبارات لازم تعریض، بازسازی و ایمن سازی شود.

ناصری دسترسی به این پیست را بویژه در فصل زمستان با مشکلات عدیده برشمرد و بیان داشت: به دلیل بارش مناسب برف در زمستان، آلوارس می تواند پذیرای هزاران گردشگر و اسکی باز باشد اما به علت مشکلات تردد این مهم تحقق نمی یابد.