به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی جودو، از رقابتهای گرندپری چین امتیازات هر تورنمنت در مسیر کسب سهمیه المپیک از طریق رنکنیگ فدراسیون جهانی آغاز شد. مسابقاتی که از چهارم خردادماه به میزبانی چین در «هوهات» آغاز می شود.

در واقع از همین مسابقات است که شاهد حضور بیش از پیش جودوکاران برتر دنیا در تورنمنت های مختلف خواهیم بود و سطح فنی مسابقات نیز بالاتر از رقابتهایی است که در یک سال گذشته برگزار می شد. به عنوان مثال در همین رقابتهای چین تا کنون ۲۱ جودوکار با رنکنیگ زیر ۱۰ حضور دارند که نوید یک رقابت جذاب و دیدنی بین برخی از بهترین های دنیا را می دهد.

فدراسیون جودو کشورمان نیز نام ۱۰ جودوکار را برای حضور در این مسابقات روی سایت رسمی این تورنمنت ثبت کرده است. رقابتهایی که تا کنون و در فاصله ۲۱ روز به آغاز آن۴۴۰ جودوکار از ۵۰ کشور برای حضور در آن ثبت نام کرده اند.

علی قلی پور در وزن ۶۰- کیلوگرم، علیرضا خجسته و قاسم نوری زاده در وزن ۶۶- کیلوگرم، محمدمحمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم، سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم، وحید نوری و ایمان نیک اقبال در وزن ۹۰- کیلوگرم، حمید رضا سجادی فرد و رضا رضایی در وزن ۱۰- کیلوگرم و جواد محجوب در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودوکاران اعزامی کشورمان به این مسابقات هستند.

در میان جودوکاران کشورمان سعید ملایی با رنکنیگ یک دنیا، سید یک وزن ۸۱- کیلوگرم و جواد محجوب با رنکینگ ۱۵ دنیا، سید هشت وزن ۱۰۰+ کیلوگرم در قرعه کشی از شانس بیشتری برخوردار خواهند بود.

البته اینکه همه این نفرات به چین اعزام شوند هنوز مشخص نیست و سابقه نشان داده که کادر فنی تیم ملی تا آستانه سفر برخی جودوکاران را از لیست اعزام خارج می کند. کاری که در چند مورد برای ناصرناصری پور اتفاق اقتاد تا او عطای حضور در اردوی تیم ملی را به لقایش بخشید.

تیم ملی جودو پیش از سفر به چین در غیاب سه جودوکار اصلی خود با ترکیب محمد عباس نژاد، محمدرضا صدیقی، سیدمهرداد زمانی، پوریا شکری، وحید نوری، ایمان نیک اقبال، حمیدرضا سجادی فر و رضا رضایی طی روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در مسابقات کاپ آزاد روسیه شرکت می کند.