الجزایر سفیر مغرب را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت خارجه الجزایر با رد ادعاهای وزارت خارجه مغرب در خصوص ایران و الجزایر، سفیر مغرب در این کشور را احضار کرد.

وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد: ما ادعاهایی را که مغرب برای قطع روابط خود با ایران آورده بود و الجزایر هم بخشی از اتهامات بود، تکذیب می کنیم.

این وزارتخانه از احضار سفیر مغرب در پی اظهارات و ادعاهای وزیر خارجه این کشور پیرامون روابط با ایران خبر داد.

سفارت ایران در الجزایر نیز پیش از این اتهامات مغرب علیه تهران را رد کرده و تاکید نمود ایران هیچ گونه ارتباطی با فعالیت های جبهه پولیساریو ندارد.

گفتنی است که مغرب سه شنبه شب با طرح ادعاهای واهی پیرامون حمایت ایران از جبهه پولیساریو از قطع روابط با ایران خبر داد.