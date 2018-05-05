داستان پرغصه مشکلات معلمان را پایانی نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: به مناسبت روز و هفته معلم به جمع آن ها رفتیم و پای درد و دل هایشان نشستیم؛ آن ها حتی در هفته‌ای که به نامشان نام‌گذاری شده از معوقات و پاداشی که پرداخت نشده می‌گویند و این بسیار غم‌انگیز است.

پاداش سایر مشاغل سر موقع پرداخت می شود

وقتی پای صحبت‌هایشان می‌نشینی درد دل منقلب کننده دارند، یکی بازنشسته و بدون گرفتن پاداش، دیگری پرداخت نشدن حق‌التدریس و آن دیگر هم مربی پیش دبستانی و دو سال بدون حقوق.

چرا همه مشاغل پاداش خود را آرام و بی‌دردسر می‌گیرند اما ما هر شب باید منتظر خبری از رسانه‌ها باشیم که فلان مدیر اعلام کند، معوقات معلمان پرداخت می‌شود یکی می‌گفت: باجناقم بعد از من بازنشسته شده و پاداشش را گرفته است، تفاوت پاداش وی با من هم زمین تا آسمان است، مگر نه این است که من و او در یک کشور درس خواندیم و خدمت کردیم، چگونه چنین چیزی قابل توجیه است؟ آیا این عادلانه است؟

این معلم بازنشسته که نمی‌خواست نامش درج شود، در حالی که سری به علامت تأسف تکان می‌داد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: چرا همه مشاغل پاداش خود را آرام و بی‌دردسر می‌گیرند اما ما هر شب باید منتظر خبری از رسانه‌ها باشیم که فلان مدیر اعلام کند، معوقات معلمان پرداخت می‌شود.

با وجودی که در بودجه سال ۹۶ توجه خاصی به بحث اعتبارات آموزش و پرورش شد، اما معوقات معلمان همچنان ادامه داد و به سال ۹۷ رسیده است.

آسایش و آرامش معلم به خطر نیفتد

س. م یک مربی پیش دبستانی است که در شهر گرگان تدریس می‌کند، وی که فکر می‌کرد با گفتن نامش موقعیت شغلی‌اش به خطر می‌افتد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معلمان یکی از اقشاری هستند که باید فارغ از هرگونه استرس بوده و از لحاظ فکری آسایش و آرامش داشته باشند.

وی افزود: سه سال است که به عنوان مربی پیش دبستانی جذب آموزش و پرورش شده‌ام و هر سال حقوقمان به سال بعد منتقل می‌شود.

وی گفت: امسال هم که هنوز در بلاتکلیفی به سر می بریم و پولی پرداخت نشده است.

نابرابری در حقوق و مزایا

حسین رحیمی یک معلم بازنشسته است، وی وجود نابرابری در حقوق و مزایا و کم‌توجهی به منزلت اجتماعی را بزرگ‌ترین مشکل قشر فرهنگیان می‌داند.

وی به خبرنگار مهر گفت: در طول سال‌های خدمت مشکلات زیادی در پرداخت حقوق خود و همکارانم شاهد بودم که حتی در مواقعی توان این نمانده بود که به بیان دغدغه‌های خود بپردازیم.

این معلم بازنشسته تصریح کرد: ما حتی برای یک فنجان چایی در زنگ تفریح هم پول پرداخت می‌کنیم.

وی افزود: کدام شغل باید پرداخت حقوق و مطالباتش را در تلویزیون دنبال کند؟ چرا برای پرداخت حقوق مشاغل دیگر مشکلی وجود ندارد و همه دستگاه‌ها به راحتی حقوق کارکنان خود را می‌پردازند اما پرداخت حق‌الزحمه ما را در بوق و کرنا می‌کنند؟

این معلم بازنشسته که گَرد سال‌های تدریس و سر و کله زدن با بچه‌ها بر موها و محاسنش نشسته بود، بیان کرد: آن‌قدر برای دریافت پاداش خون دل می‌خوریم که همان پول را باید خرج دوا و درمان کنیم.

وی تأکید کرد: اگر آرامش روحی یک معلم به هم بخورد، قشر گسترده‌ای از مردم جامعه متضرر خواهند شد بنابراین مسئولان باید در تأمین نیازهای معلمان جدی‌تر رفتار کنند.

شغل دوم برای تامین هزینه های زندگی

جواد سلمانی پور که تقریباً نیمی از سنوات خدمتش را پشت سر گذاشته، با بیان این‌که سه فرزند دارد، به خبرنگار مهر گفت: حقوق یک معلم کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد بنابراین اکثر معلم‌ها در کنار آن به شغل دیگری مشغول هستند.

سلمانی پور اضافه کرد: من بعد از تعطیل شدن از مدرسه مسافرکشی می‌کنم و همکاران دیگر هم در بنگاه ماشین یا به مشاغل دیگر مشغول هستند.

در آستانه هفته معلم قول‌های زیادی داده می‌شود اما تا عملیاتی شود خستگی کار بر تن معلم باقی می‌ماند وی ادامه داد: این امر سبب ایجاد خستگی در معلم شده و کارایی وی را پایین می‌آورد.‌ هزینه‌ها بالا و حقوق معلم اندک و تناسبی با وضعیت تورم ندارد و هنگام بازنشستگی هم که حقوق کمتر از این می‌شود، گذران زندگی سخت‌تر می‌شود.

سلمانی پور گفت: در آستانه هفته معلم قول‌های زیادی داده می‌شود اما تا عملیاتی شود خستگی کار بر تن معلم باقی می‌ماند.

وی افزود: من حق‌الزحمه تصحیح اوراق سال ۹۵ و ۹۶ را دریافت نکرده‌ام، این هزینه آن‌قدر کم است که من اگر مجبور نبودم این کار را انجام نمی‌دادم اما اکنون چه فایده که پولی پرداخت نشده است.

زمان پرداخت مشخص نیست

به سراغ، قربان عرب احمدی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان گلستان رفتیم تا از وی در مورد کم و کیف مطالبات و پرداخت آن‌ها بپرسیم، وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است و از سیستم متمرکز اداره می‌شود.

عرب احمدی ادامه داد: اعتبار این نهاد از در اختیار گذاشتن پول توسط سازمان مدیریت و خزانه کشور است که اگر پولی بابت مطالبات تخصیص یابد بین استان‌ها تقسیم می‌شود.

وی گفت: آقای اللهیار ترکمن، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش در مراسم معارفه مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفته بود که در هفته معلم مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش بازنشستگان پرداخت می‌شود که بنده با تماسی که با سازمان گرفتم به من اعلام شد که تاکنون چیزی واریز نشده است.

پاداش بازنشستگان سال ۹۶ پرداخت نشده است

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان گلستان، تصریح کرد: از مطالبات معلمان، بخشی از حق‌الزحمه امتحانات سال ۹۵، کل سال ۹۶، پاداش بازنشستگان سال ۹۶ و ذخیره مرخصی باقی مانده است.

حق‌التدریس نیروهای شاغل تا مهر ۹۶ پرداخت شده و از آبان به بعد باقی مانده است وی با بیان این‌که مشخص نیست سازمان چه مقدار اعتبار به ما پرداخت می‌کند تا ما به فرهنگیان قول دهیم، افزود: آقای نوبخت در سخنان خود گفت که تنخواهی در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا حق‌الزحمه امتحانات و خرید خدمات آموزشی پرداخت شود. ولی وی زمان پرداخت را مشخص نکرد.

عرب احمدی در خصوص حق‌الزحمه امتحانات تصریح کرد: بخشی از خرداد سال ۹۵ پرداخت شده ولی تسویه نشده و شهریور و آذر ۹۵ و کل سال ۹۶ باقی مانده است.

وی بیان کرد: حق‌التدریس نیروهای شاغل تا مهر ۹۶ پرداخت شده و از آبان به بعد باقی مانده است.

انتقال مطالبات به سال ۹۷

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان گلستان تصریح کرد: در چند سال اخیر بیش از اعتبار مصوب، پول دریافت کردیم ولی با این وجود نتوانستیم مطالبات معلمان خود را پرداخت کنیم بنابراین مطالبات به سال ۹۷ منتقل شد.

وی با بیان این‌که اوضاع همیشه بدین گونه است، اظهار کرد: برای این‌که این اتفاق نیفتد باید در لایحه و قانون بودجه ردیف‌های اعتباری پایدار برای آموزش و پرورش پیش‌بینی کنند تا با کسری مواجه نشویم.

عرب احمدی گفت: علیرغم این‌که در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیشتر از مصوبه اعتبار جذب کردیم، چندین سال است که پول لباس خدمتگزاران و پول مهدکودک فرزندان فرهنگیان پرداخت نشده است.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی‌ها از اول درست نیست که مطالبات همکاران فرهنگی ما به سال بعد منتقل می‌شود باید در جایی معوقات را صفر و از اول شروع کرد.

دولت باید دستگاه‌های مختلف را با یک چشم ببیند و حتی به قشر فرهنگی بیشتر توجه کند زیرا معلمان جامعه، انسان‌سازان نسل بعدی‌ هستند و فراهم آوردن آسودگی خاطر آن‌ها از ضروریات است.