به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بوتیمار که چندی پیش به فعالیت خود خاتمه داده بود، امسال در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد و پیگیری های خبرنگار مهر ناشی از این است که این دوره از نمایشگاه، آخرین حضور این ناشر در نمایشگاه و همین طور آخرین فرصت این ناشر برای عرضه کتاب هایش است.

سوال و جواب خبرنگار مهر با مسئولان غرفه این ناشر منتهی به این پاسخ می شود که فعالیت این ناشر از سال گذشته متوقف شده و از همان زمان، عناوین آن دیگر تجدید چاپ نشده اند. اما به علت تعدد عناوین و زیاد بودن نسخه ها، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای این دوره از نمایشگاه به بوتیمار اجازه داده در نمایشگاه شرکت کرده و عناوین باقی مانده خود را به فروش برساند.

بوتیمار که عناوین جدید مورد نظر خود را مدتی است با تاسیس نشر ورا منتشر و عرضه می کند، این روزها از نمایشگاه کتاب تهران به عنوان آخرین فرصت خود برای عرضه کتاب استفاده می کند چون همان طور که مسئولان غرفه این نشر می گویند، پس از نمایشگاه دیگر ناشری به نام بوتیمار وجود نداشته و اجازه عرضه کتاب ندارد.