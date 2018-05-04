به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول موفق شد با برد در مجموع ۷ بر ۶ مقابل رم بلیت فینال لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و باید منتظر بازی مقابل رئال مادریدی باشد که بایرن مونیخ را حذف کرد. اما تاریخ بازی فینال در کیف ۲۶ می خواهد بود، یعنی در ماه رمضان.

روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارشی با اشاره به برگزاری فینال در این ماه نوشته ماه رمضان از ۱۵ می آغاز می‏‌شود و برای پیروان دین اسلام ماه بسیار پراهمیتی است. در این ماه مسلمانان از طلوع تا غروب آفتاب چیزی نمی‎خورند و نمی‏‌نوشند و این برنامه طبیعتا روی بدن انسان تاثیر زیادی می‎گذارد.

لیورپول ۳ بازیکن مسلمان در ترکیبش دارد، محمد صلاح، سادیو مانه و امره جان. اما رئال مادرید تنها یک بازیکن مسلمان دارد و آن هم اشرف حکیمی است.

انتظار می‏‌رود با تاثیری که برنامه بازیکنان مسلمان در خوراک و تمرینات حرفه‌ای آن‌ها می‎گذارد دیدار فینال هم تحت تاثیر قرار بگیرد.

زمانی که فینال لیگ قهرمانان برگزار می‏‌شود ۱۱ روز از ماه رمضان گذشته است و بازیکنان مسلمان با رژیم غذایی جدیدی کار می‏‌کنند که مطمئنا در ماه‎های اخیر آن را نداشته‎اند. این موضوع هم روی بازی آن‌ها و هم روی تمریناتشان تاثیر خواهد گذاشت.

پیش از این مسوت اوزیل، یکی از بازیکنان مسلمان دیگر در چنین شرایطی در روز بازی روزه نمی‏‎گرفت و در عوض وقتی ماه رمضان تمام می‏‌شد آن یک روز را جبران می‏‌کرد. این کاری بود که او در بازی‌های یورو ۲۰۱۶ کرد و اقدامش شدیدا هم بین بازیکنان مسلمان محبوب شد.