مهدی رضایی داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب جدید خود گفت: رمان «من بن لادن را کشتم» که از چند سال پیش درگیرش بودم، بالاخره توسط انتشارات آرادمان چاپ و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود. این کتاب پس از اعمال اصلاحاتی، روز اول نمایشگاه به چاپ رسید.

وی افزود: شاید این تصور به وجود بیاید که این کتاب فقط نامش به بن لادن مربوط است و مثل بعضی آثار یک عنوان منحرف کننده داشته باشد. یعنی ربطی به بن لادن نداشته باشد اما باید بگویم اتفاقا رمان «من بن لادن را کشتم» به قضیه کشته شدن بن لادن البته نه به دست نیروهای ویژه آمریکایی می پردازد. البته قتل بن لادن بخشی از رمان است. درحالی که به کشته شدن صدام هم، نه اعدام او هم پرداخته شده است. اتفاقات این رمان در شهرهای نیویورک، تهران، مکه و ایبت آباد پاکستان به عنوان مخفیگاه بن لادن رخ می دهد.

این داستان نویس در ادامه گفت: هدفم از نوشتن این کتاب، نشان دادن فعالیت های ضد انسانی سازمان ملل و سیاستمداران حکومت آمریکاست. ریشه اتفاقات این رمان به واقعیات تاریخی برمی گردد. من حقیقت های کتمان نشدنی را با ساختاری داستانی البته با کمک تخیل روایت کرده ام.

رضایی در پایان گفت: من برای نوشتن این کتاب، تحقیقات زیادی انجام دادم و همیشه در زمینه داستان نویسی دغدغه تحقیق دارم. چاپ این رمان باعث آرامش نسبی ام شده و اجازه می دهد که چند سال دغدغه چاپ کتاب نداشته باشم تا بتوانم در این مدت به مطالعه و تحقیق بپردازم.

رمان «چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد»، مجموعه داستان «آواز گوسفندها»، رمان «روزگار فراموش شده» و کتاب تحقیقی «خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی» دیگر کتاب هایی هستند که رضایی پیش از «من بن لادن را کشتم» به چاپ رسانده است.