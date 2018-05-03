به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری جم بیان داشت: شرکت فجر جم نقش مهمی در تامین گاز کشور دارد و همه باید تلاش کنیم پایداری و افزایش تولید در این شرکت را شاهد باشیم.

وی افزود: با نگاه خوبی که در مجموعه مدیریتی شرکت پالایش گاز فجر جم وجود دارد تعاملات ارتقا می یابد. مطالبات مردم از سوی دستگاه های اجرایی با سرعت پاسخ داده شود اگر مشکلی در شهرستان قابل حل نیست از طریق استان پیگیری و رفع شود.

فرماندار جم با بیان اینکه هیچ گونه حفاری در سطح شهرستان بدون استعلام از ادارات مربوطه انجام نشود گفت: مردم به خاطر تخلفات دستگاه ها دچار مشکل نشوند.

این مسئول اظهار داشت: نظارت بر ساخت و سازها در شهر و روستا تقویت شود و بخشداری ها با جدیت به تخلفات ساخت و ساز رسیدگی کنند.

وی خاطر نشان کرد: طی نشستی که در روزهای گذشته پیرامون توسعه ارتباطات جم برگزار شد آنتن دهی همراه اول و ایرانسل بهبود می یابد.

حسینی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع رسالت مهم مسئولان است گفت: هیچ کوتاهی در این زمینه قابل اغماض نیست. تلفن گویای ادارات راه اندازی شود.

رئیس شورای اداری جم بیان داشت: متاسفانه برخی ادارات هنوز فضای اداری مناسبی ندارند و روند خدمات رسانی در چنین شرایطی با کندی و نقص مواجه است. مدیرانی که با مشکل فضای فیزیکی اداره مواجه هستند باید برای احداث یا خرید ساختمان مناسب تلاش کنند.

هشدار به مدیران ناکارآمد

فرماندار جم تصریح کرد: مدیران عملکرد سه ماهه خود را ارسال کنند. در شورای اداری قبل بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۷ ادارات تاکید کردیم اما متاسفانه هنوز برخی ادارات برنامه خود را ارائه نکرده اند.

وی تاکید کرد: اگر مدیری اعتقادی به برنامه محوری ندارد در واقع قصد همراهی با دولت ندارد، برخی مدیران به دلیل ماندگاری طولانی فاقد خلاقیت و ابتکار شده اند.

محمد حسینی تاکید کرد: طی سال ۹۶،بیش از ۴۰۰ نیروی کار جم در شرکت های منطقه جذب شده اند.

وی افزود: باید کسب مهارت و کاهش اتکای مطلق به نفت و گاز در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا بتوان کارافرینی را در شهرستان تقویت کرد.

این مسئول تصریح کرد: جم به دلیل موقعیت استراتژیک و میزبانی نفت و گاز ظرفیت های مهمی برای کارآفرینی دارد که باید در این زمینه فرهنگ سازی انجام شود.

توسعه بخش ورزش

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان داشت: بیش از ۱۳ هزار ورزشکار سازمان یافته در جم داریم به نسبت جمعیت رتبه اول کشور را داراست.

فرماندار جم تاکید کرد: خوابگاه ورزشکاران با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و خانه های جوان جم و انارستان هر یک با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.

وی بیان داشت: با همکاری وزارت نفت، ۵ سالن ورزشی در جم احداث می شود. ۶ زمین چمن مصنوعی هم در سال جاری به روستاهای جم اضافه می شود.

این مسئول گفت: استخر شهر جم با اعتبار ۴ میلیارد تومان اجرایی می شود و خانه های ورزش روستایی در تعدادی از روستاها راه اندازی می شود.

آب جم در شرایط بحرانی است

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیون تومان برای احداث زمین چمن مصنوعی بزرگ بهارستان اختصاص یافته است افزود:به تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی کمک می کنیم.

فرماندار جم ابراز امیدواری کرد: تیم پارس جنوبی جم افتخاری برای کل استان است و قطعا تلاش می کنیم همچنان در سطح بالای فوتبال کشور بدرخشد.

فرماندار جم تاکید کرد : وضعیت آب جم در شرایط بحرانی است و از مردم می خواهم در مصرف آب صرفه جویی کنند.

حسینی تصریح کرد: پروژه آبرسانی جم با سرعت نسبتا مطلوبی در حال اجراست هر چند رضایت بخش نیست. خط انتقال آب ۸۵ درصد، خط انتقال برق ۶۵ درصد و تاسیسات آبشیرین کن ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. اعتبار پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: برای تامین آب شرب سالم در روستاها، در ۴۳ نقطه مخازن آب تصفیه نصب می شود.

اعطای تسهیلات ارزان قیمت

رئیس شورای اداری جم با بیان اینکه در دولت اعتبارات خوبی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت شهری و روستایی در نظر گرفته شده است گفت: در بخش روستایی جم ۹ میلیارد سهمیه به جم اختصاص یافته که از این رقم تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بانک ارسال شده است.

وی اظهار داشت: تسهیلات روستایی با بهره ۶ درصد و دوره تنفس است که در صورت عدم استقبال از آن، اعتبارات به شهرستان های دیگر منتقل می شود.

فرماندار جم در پایان تاکید کرد: ساختمان دیالیز بیمارستان توحید آماده شده و دستگاه های دیالیز هم خریداری شده که امیدواریم هر چه سریع تر به بهره برداری برسد.

حسینی تصریح کرد: پروانه ساخت پلی کلینیک تامین اجتماعی جم صادر شده و قرار است طی مدت ۱۸ ماه به بهره برداری برسد.