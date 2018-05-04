به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی غذای اکو ـ جاده ابریشم که در محل نمایشگاه‌های دائمی کاسپین زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود غذاهای سنتی به سفره‌های‌مان هستیم، افزود: دلیل اهتمام به این موضوع به این خاطر است که امروز یکی از فاکتورهای مهم در جذب گردشگر، برگزاری همین جشنواره‌ها در حوزه غذایی است.

وی با یادآوری اینکه در برگزاری چنین جشنواره‌هایی باید بحث تنوع غذایی و در نظر گرفتن ذائقه‌های مختلف مدنظر قرار گیرد تا شاهد استقبال گردشگران در این بخش باشیم، ادامه داد: اگر همه این مسائل و فاکتورها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، خواهیم دید که آشپزی یک هنر بوده و با توجه به آنچه که ایرانی‌ها در حوزه غذا و آشپزی از گذشته تا به امروز ارائه داده‌اند، باید آن‌ها را هنرمندان واقعی در این عرصه لقب داد.

درویش امیری با بیان اینکه اگر به دنبال احیای سنت‌های دیرین و جذب گردشگر هستیم، باید نسبت به برگزاری چنین جشنواره‌هایی که استان زنجان به عنوان میزبان آن توانسته است چهار دوره موفق را پشت سر بگذارد، همت گماریم، اظهار کرد: خوشبختانه ایران جزو کشورهایی است که از تنوع غذایی بالایی برخوردار بوده و همین مسئله می‌تواند فرصت و زمینه مناسبی برای جذب گردشگر باشد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه پیوند ملت‌ها و تبادل فرهنگ‌ها را باید از دستاوردهای مهم برگزاری چنین جشنواره‌های دانست که استان زنجان در برگزاری آن توانسته است به تجربیات ارزشمندی دست یابد، افزود: با برگزاری چنین جشنواره‌هایی اقوام و خانواده‌های مختلف ایرانی گرد هم آمده و این هم‌گرایی باعث ایجاد نشاط و شادابی که لازمه جامعه امروز است، خواهد شد.

درویش‌امیری همچنین با بیان اینکه سازمان میراث‌فرهنگی در احیای بسیاری از سنت‌های دیرین ما سهم به‌سزایی داشته است، خاطرنشان کرد: معتقدیم زنجان به واسطه میزبانی این رویداد که به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، باید از این فرصت به خوبی استفاده کرده و در راستای جذب گردشگر، گام‌های بلندی بردارد که همین امر باعث شناسایی ظرفیت‌های مختلف استان خواهد شد.