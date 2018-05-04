به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه‌ای سی‌ و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، وحید محبی رئیس شعبه بانک عامل سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در محل برگزاری این نمایشگاه مستقر است، گفت: این بانک برای تمام ناشران و غرفه‌داران در نمایشگاه دستگاه پوز نصب کرده که تا پایان ظهر روز دوم بیش از ۱۱۰ هزار تراکنش خرید از طریق این دستگاه‌ها انجام و به ثبت رسیده است.

به گفته وی، این بانک در نمایشگاه کتاب تهران نسبت به افتتاح انواع سپرده‌های بانکی، صدور انواع بن‌کارت اعم از بن‌کارت دانشجویی، اهالی قلم، ارایه خدمات نوین صدور بن کارت غیرحضوری از طریق فناوری N.F.C و کارت هوشمند ملی اقدام می‌کند. در روز اول نمایشگاه بیش از نیمی از بن‌کارت‌های ثبت‌نامی را از طریق باجه مرکزی و سایر باجه‌های مستقر در نمایشگاه تحویل دانشجویان و اهالی قلم شد.

محبی ادامه داد: بانک شهر در نمایشگاه کتاب تهران دارای ۴۰ دستگاه خودپرداز و ۳۰ دستگاه وب کیوسک صدور بن کارت دانشجویی و کارت هدیه است، ضمن اینکه نسبت به استقرار باجه عملیات ارزی برای مراجعه‌کنندگان خارجی نیز اقدام کرده است.

وی از دارندگان بن‌کارت ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها خواست تا برای دریافت بن‌کارت شخصا به باجه‌های این بانک در نمایشگاه مراجعه کنند تا به این وسیله از هر گونه سوءاستفاده از بن کارت‌هایشان جلوگیری شود.

یادآوری می‌شود، سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.