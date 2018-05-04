به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه‌ای سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، رضا ‌هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران در در دیدار با معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ در سالن تشریفات سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با بیان اینکه روابط ایران و ترکیه بسیار قوی است، گفت: ارتباطات فرهنگی دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تصور می‌کنم این دو ملت که این همه با هم شباهت‌های فرهنگی دارند می‌توانند بیشتر ارتباط داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه ما به عنوان حکومت در بعضی موارد، از مردم عقب می‌مانیم با این حال ما علاقه‌مند هستیم که روابط خود را با مردم ایران قوی‌تر کنیم.

سفیر ترکیه در تهران با بیان اینکه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رویداد بسیار بزرگی است، اظهار کرد: این چهارمین بار است که به نمایشگاه کتاب تهران می‌آیم و به دلیل علاقه شخصی به کتاب، حتی اگر دعوتی هم انجام نمی‌شد، حضور می‌یافتم.

تکین تاکید کرد: یکی از چیزهایی که من را بسیار خوشحال می‌کند، رابطه خوب مردم ایران با کتاب است؛ ما اکنون به عصر تکنولوژی رسیده‌ایم، نسل جوان کتاب خواندن را رها کرده است و متاسفانه مردم زمان ما بسیاری از وقت خود را با گوشی‌های هوشمند می‌گذرانند و نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه کتاب تهران می‌تواند در برطرف‌سازی این روند معیوب، کارساز باشد.

وی با بیان اینکه هر سال در استانبول نمایشگاهی بزرگ در حوزه کتاب برگزار می‌شود، تصریح کرد: خوشحالیم که ایران هر ساله در این نمایشگاه، حضوری جدی دارد.

سفیر ترکیه در تهران اضافه کرد: امسال ما در رابطه با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با مشکلاتی مواجه بودیم؛ چرا که ترکیه در آخرین دقایق نتوانست به طور پررنگ حضور یابد. تصور می‌کنم دو مجموعه انتشاراتی از ترکیه در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، البته اطلاع‌رسانی در خصوص این نمایشگاه کمی‌ دیر انجام شد وگرنه حتما مقامات را برای حضور پررنگ‌تر ترکیه در ایران قانع می‌کردم.

وی تاکید کرد: حضور کم‌رنگ ترکیه کاملا به دلایل فنی بوده و دلیل دیگری ندارد، امیدواریم در سال آینده با حضوری وسیع، حضور کم‌رنگ امسال را تلافی کنیم.

تکین یادآور شد: من و عوامل سفارت، در صورتی که درخواستی برای همکاری از سوی ایران وجود داشته باشد، آماده همکاری هستیم و این دیدار را آغازی دیگر برای روابط فی مابین می‌بینیم.

پیشنهاد ایجاد بنیادی برای تقویت زبان فارسی در ترکیه

همچنین در این نشست معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌با بیان اینکه روابط ایران و ترکیه از نظر فرهنگی، سابقه‌ای دیرینه دارد، اظهار داشت: بخشی از کتاب‌هایی که در این نمایشگاه ارائه کرده‌ایم از کتابخانه‌های استانبول بوده است.

محسن جوادی اضافه کرد: شاید در مورد نمایشگاه کتاب، باید بیشتر و زودتر اطلاع‌رسانی می‌کردیم اما جابه‌جایی مکان نمایشگاه، باعث شد، نتوانیم به این مهم نائل آییم. ما هیچ برداشت غیر فنی از حضور کم‌رنگ ترکیه در نمایشگاه کتاب تهران، نداریم.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌در ادامه گفت: بسیاری از کتاب‌های ترکی در ایران مورد توجه نسل جوان قرار گرفته و در کشور ترکیه نیز، کتاب‌های ایرانی جایگاه خود را دارند.

وی افزود: امیدواریم صحبت‌های پیشین از جمله تاسیس بنیادی برای تقویت زبان فارسی در استانبول و موضوع انجمن فرهنگی ایران و ترکیه، پیگیری شود.

جوادی با بیان اینکه ما می‌توانیم پیش‌نویس‌های لازم برای موارد یادشده را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یا مکان پیشنهادی ترکیه تهیه کنیم، گفت: اکنون زمان خوبی برای چنین فعالیت‌هایی است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از مردم ما تورهای تفریحی ترکیه را در انتخاب‌های اول خود قرار داده‌اند و ما می‌توانیم، ظرفیت تورهای تفریحی ایران را برای ترکیه در نظر بگیریم تا این روابط به صورت دوسویه ادامه یابد.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، با بیان اینکه ما در ایران چند برنامه خوب داریم، اظهار کرد: یکی از این برنامه‌ها، بحث گرنت است که برای ترجمه کتاب‌های فارسی به زبان‌های دیگر، از جمله زبان ترکی در نظر گرفته می‌شود.

وی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، گفت: در این نمایشگاه بیش از سیصد هزار عنوان کتاب فارسی ارائه می‌شود. نیمی‌ از این کتاب‌ها در یکی دو سال اخیر چاپ شده‌اند و باقی مربوط به چاپ‌های گذشته است. حدود صد و پنجاه هزار عنوان کتاب هم به عربی، انگلیسی و زبان‌های دیگر، ارائه می‌شود.

جوادی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود سه الی چهار میلیون بازدیدکننده در نمایشگاه امسال داشته باشیم. این فرصت خوبی است تا در سال آینده، حضور قوی‌تر ترکیه را شاهد باشیم.

توجه ناشران ایرانی به کتاب‌های نویسندگان ترک

همچنین غلامرضا نوعی مدیر کمیته بین‌الملل سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تهران، در این نشست با اشاره به اینکه ایران به صورت دائمی ‌در نمایشگاه کتاب استانبول شرکت می‌کند گفت: ما انتظار داریم ترکیه نیز به همین صورت در نمایشگاه کتاب ما شرکت کند.

وی ضمن تایید اینکه در سال جاری تعداد غرفه‌های ترکیه در نمایشگاه کتاب، اندک است اظهار کرد: روابط ایران و ترکیه آنقدر عمیق است که تصور نمی‌کنم به خاطر تعداد غرفه‌ها مشکلی ایجاد شود.

نوعی تاکید کرد: ما بسیار خرسند هستیم که کتاب‌های ترکی در ایران مورد توجه هستند و عکس این مسئله نیز در ترکیه صادق است. به عنوان مثال کتاب‌های هوشنگ مرادی کرمانی به کرات در ترکیه چاپ می‌شود.

وی یادآوری کرد: با وجود اینکه ایرانیان زیادی به ترکیه سفر می‌کنند، ما علاقه داریم تورهای اعزام نویسندگان ایرانی به ترکیه را نیز در برنامه داشته باشیم.

تلاش برای برپایی هفته ایران-ترکیه

سفیر ترکیه در تهران، در واکنش به سخنان معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد و مدیر کمیته بین الملل نمایشگاه کتاب تهران گفت: امیدواریم بتوانیم هفته فرهنگی ایران در ترکیه یا هفته فرهنگی ترکیه در ایران را داشته باشیم. در سال‌های اخیر علاقه‌ی بسیاری به ایران در ترکیه ایجاد شده و البته در ایران نیز این علاقه ایجاد شده اما شما به دلیل وجود زبان ترکی در ایران امتیاز بیشتری از این نظر دارید.

رضا هاکان تکین در پایان تاکید کرد: صحبت‌های انجام‌شده بسیار خوب بود اما امیدواریم فعالیت‌های ما در حد صحبت باقی نماند و عملیاتی شود. من به عنوان سفیر ترکیه هر کاری که از دستم برآید، انجام خواهم داد.

یادآوری می‌شود، سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.