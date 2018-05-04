خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رهبران دو کره در دیداری تاریخی بعد از جنگ ۱۹۵۳ میلادی بر سازنده بودن نتایج این دیدار اظهار امیدواری کردند.

«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در سخنانی در آغاز اجلاس سران دو کره اظهار امیدواری کرد نتایج مذاکرات سران سازنده باشد. او همچنین اعلام کرد می‌خواهد مذاکرات صریحی در اجلاس سران درباره مسایل جاری داشته باشد.

«مون جائه این» رییس جمهور کره جنوبی نیز اظهار امیدواری کرد دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، روستای مرزی پانمونجوم روستای محل برگزاری این اجلاس که اکنون به دو به کره شمالی و جنوبی تقسیم شده است را به نماد صلح نه شکاف و جدایی تبدیل کند.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «رابرت بیانچی» انجام داده که در ادامه می آید. «رابرت بیانچی» استاد علوم سیاسی و حقوق بین‌المللِ دانشگاه «شیکاگو» و محقق میهمان در دانشگاه ملی سنگاپور است.

وی دانش آموخته دانشگاه شیکاگوی آمریکاست و سابقه تدریس در دانشگاه های شیکاگو، قطر، دانشگاه آمریکایی قاهره و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا را نیز دارد. او عضو سازمانهای مختلف بین‌ المللی بوده و در برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد نیز مشارکت داشته است. کتاب اخیر او «جهانی شدن اسلامی» نام دارد که به بررسی افزایش نقش کشورهای اسلامی در نظام بین الملل مبتنی بر چندفرهنگ‌گرایی می‌پردازد. «گروه های ذی نفوذ و توسعه سیاسی در ترکیه» دیگر کتاب اوست که از سوی انتشارات دانشگاه «پرینستون» منتشر شده است.

*چه دلایلی باعث دیدار تاریخی رهبران دو کره شمالی و جنوبی شد؟

کره شمالی از چند سرحد مهم در برنامه تسلیحاتی خود عبور کرده است. این کشور بمب ها و موشک های دوربرد را توسعه داده است. در حال حاضر پیونگ یانگ باید دو سیستم را به یک سیستم قابل اعتماد تبدیل کند – یک وظیفه دشوار که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد.

بنابراین اینجا یک فرصت منطقی جهت کسب امتیازات از سایر دولت ها وجود داشته در حالی که کره شمالی توجه بیشتری به اقتصاد آسیب دیده خود اختصاص می دهد.

*رهبران دو کره چندی پیش در کنفرانس خبری مشترکی اعلام کردند که اعلامیه مشترکی به امضا رسانده‌اند که در برگیرنده تحقق صلح دائمی و پایدار در شبه جزیره کره و پاکسازی این منطقه از سلاح هسته‌ای است. این موضوع چقدر تحقق پذیر است؟

کره شمالی با استفاده از این ابتکار روند چهارجانبه ای را تدارک دیده که شامل چین، کره جنوبی و امریکا می شود. این روند به آنها فرصت می دهد تا سه کشور دیگر را با ارائه وعده های نرم در مورد اقدامات اینده خود در برابر یک بسته امتیازات از جمله لغو تحریم ها، کاهش حضور نظامی امریکا در منطقه، و امضاء یک معاهده صلح رسمی متقاعد سازد.

هدف پیونگ یانگ کسب احترام و مشروعیت بین المللی است در حالی که امریکا را در وضعیت دفاعی در مقابل فشارهای کره جنوبی و چین قرار داده تا واشنگتن مصالحه هایی که روسای جمهور گذشته آمریکا به طور مداوم آنها را رد کرده اند بپذیرد.

*ترامپ از این نشست با احتیاط استقبال نمود و توئیت کرد: «گذر زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد ، امیدواریم این نشست منجر به خاتمه آزمایش موشک های هسته ای شود. ایالات متحده و تمام مردم "بزرگ" آن باید به آنچه اکنون در کره رخ می‌دهد، مفتخر باشند.» به نظر شما این دیدار تاریخی چه تاثیری بر تصمیم ترامپ در مورد برجام خواهد داشت؟

حکومت ترامپ ستاره ثاقبی است که به زودی بدون ردیابی ناپدید می شود. به همین علت دیگر کشورها احساس عدم نیاز به درگیر کردن آن در مسائل بین المللی به طور جدی را دارند زیرا آنها می دانند جانشین آن قابل اعتمادتر و معتبرتر خواهد بود.

ایران باید عاقل بوده و از واکنش بیش از حد در مقابل ترامپ اجتناب کند. حتی اگر وی برجام را لغو کند دیگر امضاء کنندگان آن را حفظ خواهند کرد تا زمانی که در آمریکا مجددا رهبری قابل اعتماد و معقول برسر کار آید.

* این نشست بر نظم امنیتی در آسیای شرقی چه تاثیری خواهد داشت (برای نمونه بر روابط چین و کره شمالی)؟

امنیت شرق آسیا در دستان رهبران منطقه است که آنها کمتر مایل هستند به بیگانگان اجازه دهند بر منطقه نفوذ داشته باشند. چین و ژاپن حوادث را کنترل نموده و استرالیا و اندونزی نقش های ثانویه مهم را بازی می کنند.

صداهای کره و امریکا در پس زمینه محو خواهد شد در همان حال که منطقه آسیا پاسیفیک یک رویکرد جمعی جهت مدیریت سرنوشت خود را توسعه می دهد.