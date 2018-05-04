به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی امروز در جمع دانش‌آموزان نخبه تبریزی، ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی (عج) اظهار کرد: بر خود وظیفه می‌دانم از تمام کسانی که زمینه‌ساز برگزاری چنین برنامه‌ای شده‌اند تا ما بتوانیم نخبه‌های علمی و اخلاقی را شناسایی کنیم، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: سعی خواهیم کرد در تابستان این برنامه را با حساسیت و همت بیش‌تری برگزار کنیم تا شاهد شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوانان عزیز که آینده‌سازان کشورمان هستند باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سرافرازی و نشاط یک جامعه در گرو رشد و بالندگی جوانان آن جامعه است، تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه‌یافته روی جوانان سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام می‌شود و ما هم باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهیم و برگزاری چنین برنامه‌هایی در همین راستاست.

وی با بیان اینکه اسلام برای جوانان و نوجوانان حساب ویژه‌ای باز کرده است، خاطرنشان کرد: اگر ما هم حساب ویژه‌ای روی جوانان باز نکنیم، در آینده دچار خسران خواهیم شد.

حجت‌الاسلام دکتر حسینی با اشاره به اینکه پیامبر مکرم اسلام نیز همواره توجه زیادی به جوانان داشتند، افزود: سنگ‌بنای تمام کمالات تعلیم و تربیت و علم‌آموزی است و ما هم باید سعی کنیم جوانان‌مان را در این مسیر قرار دهیم.

وی یادآور شد: اگر علم توام با دین‌شناسی که بالاترین دانش‌هاست نباشد، جامعه دچار انحراف خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین خطاب به اولیای دانش‌آموزان تاکید کرد: باید تنبلی را کنار بگذارید و همت کنید تا هم ادب و دانش را به فرزندان‌تان یاد بدهید و هم شیوه‌های زندگی صحیح را تا گامی در مسیر خودسازی جوانان برداشته باشیم.

حجت‌الاسلام دکتر حسینی در پایان با اشاره به اینکه تحصیل، تهذیب و ورزش هر۳باید توامان در وجود جوانان ظهور کنند، عنوان کرد: دشمن در عصر سرماخوردگی بشر می‌خواهد با فضای مجازی نخبه‌های ایرانی را متوقف کند ولی ما باید تلاش کنیم با فعالیت‌های دشمن مقابله کنیم.