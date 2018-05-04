به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر معظم انقلاب، صبح امروز(جمعه) در همایش «دهه پنجم انقلاب؛ بایدها و نبایدها» که به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی چهل ساله شده است. واقعیت این است که بدون مرور گذشته، نمی توان راه آینده را پیدا کرد. برای اینکه بدانیم به چه سمتی باید حرکت کنیم، اولا باید بدانیم که امروز کجا هستیم و از کجا به اینجا رسیده ایم.

وی افزود: حقیقت این است که دنیای غرب، ظرفیت پذیرش حکومت دینی و اسلامی را ندارد. چند قرن است که در غرب پرونده حکومت دینی بسته شده است. آن ها حکومت دینی را یک مقوله قرون وسطایی می دانند.

حداد عادل گفت: در حکومت های مارکسیستی بنا بر این بود که دست دین را قطع کنند و می گفتند که دین افیون جامعه است اما در غرب سرمایه داری این دست قطع نشد بلکه فلج شد؛ یعنی دین را در حیطه مسائل شخصی محبوس کردند و به دین اجازه ندادند در کارهای اجتماعی از جایگاه وحی صحبت کند.

وی تصریح کرد: حضرت امام(ره) در چنین دنیایی کاری کرد که برخلاف این جریان آب بود. غربی ها اصلا باورشان نمی شد و اکنون پس از چهل سال تحملش را ندارند. اینکه اسلام به یک قدرت سیاسی تبدیل شود، برای غربی ها کابوس است؛ چون فکر می کنند اگر اسلام به قدرت سیاسی تبدیل شود، سرزمین های اسلامی از دستشان خارج خواهد شد.

تا وقتی مردم پشت انقلاب هستند، جنگ نظامی جواب نمی دهد

وی اضافه کرد: در این چهل سال، به همان اندازه که ریشه انقلاب عمیق تر شده و در کشور، نهادهای حکومتی جاگیر و تعریف شده اند، دشمن برای مقابله با این انقلاب طراحی داشته است.

حدادعادل گفت: دشمن می داند که در شرایط فعلی، جنگ نظامی به مصلحت شان نیست و تا وقتی مردم پشت انقلاب هستند، جنگ نظامی و کودتا به هیچ وجه جواب نمی دهد. الان راهبرد غرب مبتنی بر این است که مردم را از انقلاب دلسرد کنند.

وی گفت: برای این کارشان، یک زمینه عمومی دارند و آن تغییر نسل است؛ یعنی می گویند ۷۰ درصد مردم ایران از انقلاب، چیزی در یاد ندارند. این بستری به نفع دشمن است.

حداد عادل تاکید کرد: دشمنان، دو جنگ را علیه انقلاب طراحی کرده اند؛ یکی جنگ اقتصادی و دیگری جنگ فرهنگی. آن ها به این جمع بندی رسیده اند، آنقدر تحریم کنند که این ملت خسته شود و به ستوه بیاید و از سر گرسنگی بگوید، من همه چیز می دهم تا لقمه نانی از هر کسی شد، بگیرم.

نابسامانی های اقتصادی زیاد شود، نابسامانی فرهنگی هم به طور طبیعی ایجاد می شود

وی افزود: بهانه های این کار هم زیاد است؛ مثلا در مساله هسته ای که اسم دهان پر کنی هم هست، می گویند ما نمی خواهیم ایران به سلاح هسته ای مجهز شود. خودشان هم گفته اند که هیچ نشانه ای مبنی بر حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته ای پیدا نکرده ایم. با این وجود زیر این تابلو(هسته ای) تحریم می کنند. اگر هسته ای نشد، می روند سراغ مساله موشکی، اگر موشکی نبود، می روند سراغ حقوق بشر و تروریسم.

حدادعادل گفت: در همین برجام دیدید که بسیاری تصور می کردند که اگر مذاکره کنند، آن ها می گویند مبادلات بانکی آزاد و تحریم ها برداشته می شود اما دیدید که نشد و آن چیزی که می خواستند، گرفتند و آن چیزی که می خواستیم، ندادند. این نشان داد که تحریم اقتصادی برای آن ها یک اصل است. آن ها می خواهند گرسنگی و فقر و ناراحتی در جامعه زیاد و مردم از انقلاب دلسرد شوند.

وی افزود: وقتی نابسامانی های اقتصادی زیاد شود، نابسامانی فرهنگی هم به طور طبیعی ایجاد می شود. وقتی ازدواج از سر فقر کم شود، فساد اخلاقی هم زیاد می شود. فقر که ایجاد شود، انواع نابسامانی ها ایجاد می شود.

حداد عادل با اشاره به پروژه جنگ نرم، اظهار داشت: دشمن می خواهد اذهان را به هم بریزد. هم می خواهند جیب ها را خالی و شکم ها را گرسنه نگه دارند و هم می خواهند ذهن ها را از آنچه خود می خواهند، پر کنند. بر اساس این، آن هایی که مشکل مالی دارند، باید بابت فقر از حکومت ناراضی شوند و آن هایی هم که مشکل مالی ندارند، باید ذهنشان به هم بریزد تا مساله دار شوند.

وی تصریح کرد: ابزار اجرای این سیاست ها، فضای مجازی و ماهواره ها و اینترنت است. مهم این است که صورت حساب نتایج این فشارهای اقتصادی و سیلاب زهرآلود فکری و فرهنگی که وارد جامعه می شود، هر چه باشد به حساب انقلاب ریخته می شود. یعنی بیکاری و فقر که عمده اش ناشی از تحریم است، کار خود دشمن است اما می گویند انقلاب ناکارآمد است.

عربستان ظرف چند سال آینده، شبیه ترکیه خواهد شد

حدادعادل با اشاره به راهبرد دشمن در منطقه گفت: همه می دانند که حضور این ها در سوریه به خاطر ایران بوده است. یعنی این ها سال هاست از زمانی که حزب الله بیخ گوش رژیم صهیونیستی قوت گرفته است، برنامه دارند تا با انواع برنامه ها، این مجموعه را تضعیف کنند و از میان بردارند اما هر کاری که کردند حزب الله قوت خود را از دست نداده است.

وی تصریح کرد: ایران در عین حال که در شدیدترین تحریم ها بود، این فتنه را قبل از اینکه به پاشنه درب خانه خودش برسد، با کمک جوان هایی مثل شهید حججی، در همانجایی که متولد شد، سرکوب کرده است.

حداد عادل اظهار داشت: شما جوانان باید منظومه طراحی دشمن را بشناسید. داستان سوریه، قصه موشکی، تحریم ها و...همگی، طراحی دشمن پس از چهل سال از عمر انقلاب است.

وی با اشاره به وضعیت امروز عربستان گفت: عربستان در داخل کشور به سرعت به سمت سکولاریسم در حال حرکت است. همین آقای بن سلمان دارد همه آن شعارهای اسلامی را حذف می کند. عربستان ظرف چند سال آینده، شبیه ترکیه خواهد شد.

حدادعادل تاکید کرد: در داخل هم عده ای که تحمل حکومت دینی را ندارند، دلشان می خواهد همان اوضاعی که قبل از انقلاب بوده، برقرار باشد. این ها با کمک فضای مجازی قوت گرفته اند و جرات پیدا کرده اند. یک جریانی از خارج با عقبه ای در داخل، از این فضاسازی اقتصادی و فرهنگی، استفاده سیاسی می کنند. یعنی جریانی متمایل به غرب زدگی وعده می دهد و رای می گیرد.

حمایت از کالای ایرانی، جزء مهمی از اقتصاد مقاومتی برای خنثی کردن طراحی دشمن است

رییس سابق مجلس گفت: این جریان، دو بال دارد؛ یک بال اقتصادی و دیگری بال قدرت سیاسی. اینکه شما می بینید برای قرار دادن اسامی افراد در لیست شورای شهر تهران رسما اعلام می شود از هر نفر، دو میلیارد تومان گرفته شده است، این معنا دارد. این ثروت از کجا می آید؟ اگر آدم از شنیدن این خبر دق کند، جای ملامت ندارد.

وی تصریح کرد: اول انقلاب به افراد برای نامزدی، اصرار و خواهش می کردند اما آن ها می گفتند از من هم لایق تر وجود دارد؛ بروید سراغ آن ها.

حدادعادل گفت: ما در جمنا الان به لحاظ اداره اقتصادی، لنگ هستیم و پشتیبانی نداریم اما می بینید که یک جریان ثروت، همین که امکان قدرت برایش فراهم شد، هر کسی از هر جایی بود را جمع کرد و برای هر کدام پست و مقامی در نظر گرفته شد؛ اصلا کاری هم به اینکه این افراد سالم و باتجربه اند و می توانند به حال مردم مفید باشند، ندارند.

وی اظهار داشت: اینکه شهید بهشتی گفت: ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، الان یک جریانی شیفتگان قدرت اند و هیچ تشنگی برای خدمت ندارند.

حدادعادل تصریح کرد: در مقابل این طراحی، رهبری دارند به ما هشدار می دهند و سال هاست به جای معامله با غرب، راهبرد اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند؛ این نسخه مقابله اقتصادی است. از طرف دیگر هم بیداری و بصیرت فرهنگی در برابر این جریانات ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: رهبری هر سال سعی دارند یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی را به عنوان شعار سال مطرح کنند. شعار امسال از همه ملموس تر و جدی تر بوده و جای هیچ سوال و بحثی برای هیچ انسان سالم و منصفی باقی نگذاشته است. حمایت از کالای ایرانی، جزء مهمی از اقتصاد مقاومتی برای خنثی کردن طراحی دشمن است.

حدادعادل گفت: شما به عنوان دانشجو باید با درک و دریافت همه این شرایط، مسیرتان را به سوی آینده انتخاب کنید. مهم ترین وظیفه شما، خودسازی و ایمان و اعتقاد است؛ یعنی اگر کار و مساله خود را با خدای خود حل نکنید، مشکلتان با خلق خدا هیچ وقت حل نمی شود. بسیاری از این کسانی که می بینید، سریع کوتاه می آیند به خاطر این است که در جوانی خودسازی نکرده اند.

جمنا بی توفیق نبود

وی با اشاره به لزوم همت و تلاش و پر کاری گفت: خودتان را برای موثر بودن در آینده مجهز کنید. یکی از ابعاد این مجهزبودن، علم است؛ دوم اینکه نیاز این کشور را به بیگانه کم کنید. سوم، مدیریت و عرضه پیدا کنید. چهارم، کادرسازی کنید و درب را نبندید و هر چه می توانید با رفاقت و صمیمیت جمعیت تان را زیاد کنید.

حدادعادل گفت: یکی از سر پل هایی که دشمن سعی دارد نیروهای خود را پیاده کند دانشگاه است، اما به برکت بچه حزب اللهی ها موفق نبوده است.

وی در بخش دیگری از این همایش، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره روند کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب(جمنا) گفت: جبهه مردمی یک ضرورت است؛ یعنی اگر به فرض امروز تصمیم بگیریم این جبهه را در سراسر کشور تعطیل کنیم، باید فردایش یک تشکیلات سراسری دیگری ایجاد کنیم.

حدادعادل تاکید کرد: همه قبول دارند که احزاب و تشکل هایی سیاسی موجود، قدرت جذب بالا ندارند. جمنا پاسخی به این نیاز بود. جمنا بی توفیق نبود. نمی خواهم بگویم هر چه به دست آمد، به خاطر جمنا بود اما به هر شکل، برای اولین بار نیروهای انقلاب دچار تشتت آرا نشدند و همین ۱۶ میلیونی که در کیسه نیروهای انقلاب ریخته شد، دستاورد خوبی بود.

وی ادامه داد: ما پس از انتخابات، تجدید نظری در روش ها و در تشکیلات داشتیم و داریم و امروز در آستانه آغاز فعالیت جدید هستیم. برای تامین منابع اقتصادی، مصمم هستیم که بر اساس حق عضویت اعضا تشکیلات را اداره کنیم. می خواهیم جمنا استقلال مالی داشته باشد.

حدادعادل گفت: امروز مهم تر از پیروزی در انتخابات، خود انقلاب است. البته پیروزی در انتخابات راهی است برای خدمت به انقلاب اما امروز مسایل فراتر از پیروزی در انتخابات قرار دارد.

وی در ادامه درباره محمود احمدی نژاد گفت: من هیچ نگرانی نسبت به ایشان ندارم. یک دورانی گذشته و دوران قبلی تکرار نمی شود و همه این شعارها را ناشی از این میدانم که خود این آقایان، این واقعیت را درک کرده اند و می خواهند هر طور شده از این روند سراشیبی جلوگیری کنند.

حدادعادل گفت: امروز مساله ما اصلا این جریان نیست. من به عنوان رییس مجلس سه سال با ایشان کار کردم و کاملا درک می کنم که جریان چیست. می دانم که این جریان آینده ای ندارد و شما هم نگران آن نباشید.

حداد عادل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افراد شاخص اصولگرایی نتوانستند پایگاه مردمی و محبوبیت ایجاد کنند که نتایج آن را در انتخابات اخیر دیدیم، گفت: معلوم نیست که موضوع به این سادگی باشد. تجزیه و تحلیل آرا به تبیین مفصلی نیاز دارد. در انتخابات مجلس، یکی از ضعف های ما ضعف تشکیلاتی بود؛ یعنی به همان اندازه که می توانستیم رای مردم را جذب کنیم به دلیل ضعف تشکیلاتی، نتواستیم.

وی در همین باره گفت: در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تا انتخابات سال ۹۲، نمی توانیم بگوییم که مملکت دست اصولگرایان بود؛ جایی که مشایی طراح و تئوریسین بود و هر کسی می خواست انتخاب شود، باید نظر ایشان جلب می شد، آیا می شد گفت که مملکت دست اصولگرایان بود؟ آیا آقای احمدی نژاد یک بار عبارت اصولگرایی را به زبان آورد؟ در کنار این ها ضعف تشکیلاتی و ضعف من نوعی هم بوده است.

حدادعادل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حالی که بنابر تحلیلها، علی لاریجانی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند، با خلا ریاست مجلس رو به رو خواهیم بود، در مجموع برای حضور در انتخابات آینده چه وظیفه ای متوجه نیروهای انقلاب خواهد بود، گفت: فراتر از عمر و زید، برای خدمت به انقلاب که یکی از ایستگاه هایش انتخابات است، به تشکیلات نیرومند و وحدت نیاز داریم. این مساله مهم است که اگر تامین شود، احتمال پیروزی کم نخواهد بود.

فرق ملت امروز با ۵ سال قبل این است که متوجه حرف رهبری شده است

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اجازه رهبری به دولت برای حضور ایران در برجام، به معنای موافقت ایشان با مذاکره با آن هاست گفت: وقتی رهبری فرمودند بروید و در برجام حضور پیدا کنید، یعنی اینکه بروید مذاکره کنید. برجام که فقط عکس یادگاری گرفتن و پیاده روی نبود.

حداد عادل اظهار داشت: منتهی رهبری از ابتدا مصلحت دیدند که ما در ماجرا «نه» نگوییم. اگر از همان اول نه می گفتیم، بسیاری می گفتند که آمریکا می خواست مشکل را حل کند اما ایران سرسختی کرد؛ پس ما مقصریم.

وی تاکید کرد: رهبری فرمودند که این ماجرا برای یک تجربه است. فرق ملت امروز با ۵ سال قبل این است که متوجه حرف رهبری شده است که فرمودند: «من خوش بین نیستم.»



حدادعادل گفت: کسانی که دیروز به ما فحش می دادند که شما «دلواپسید» و دلواپس بودن را فحش می دانستند، امروز خودشان از دلواپسان دیروز، دلواپس ترند؛ این یک واقعیت است.

وی تصریح کرد: شما الان در دانشگاه شاهد هستید که کسی نمی تواند از این جور حرف ها بزند. شما کافی است تیتر برخی روزنامه ها در فردای اجرایی شدن برجام را در نمایشگاهی به نمایش درآورید و زیر تیترها بنویسید، بدون شرح!

حداد عادل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رهبری به جز تذکر به مسئولان، آیا اقدام دیگری برای حل مشکلات انجام می دهند گفت: وقتی رهبری هر هفته با رئیس جمهور یا سایر مسئولین جلسه دارند، آیا برای آن ها هم سخنرانی می کنند؟ خیر؛ ایشان با مسئولین بحث های کارشناسی دارند.

وی در همین باره افزود: رهبری خودشان زمانی در این کشور رئیس جمهور بوده اند. دستشان در کار بوده است و می دانند چه خبر است. رهبری حتما کار و دخالت می کنند چون اگر چنین نبود، وضعیت بسیار بدتر از این می شد.