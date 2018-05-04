به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری، گفت: آنچه امروز در شهرها و روستاهای اطراف تهران مطرح است احساس تبعیض و ناامنی است که باید شوراهای این احساس را از بین ببرندو آن را به جو همکاری متقابل تبدیل کنند.

وی به جمعیت ۸ میلیونی تهران اشاره کرد و عنوان داشت: جمعیت بالا و وسعت شهر تهران می تواند فرصت های برابر برای تمام شهرها و روستاهای اطراف ایجاد کند این درحالی است که امروز سبب سرریز شدن مشکلات تهران به حومه شده است.

فخاری در ادامه گفت: یکی از امتیازات شورای پنجم فعال تر بودن شوراهای فرا دست است و این سبب می شود که فرصت ها و ظرفیت های شهرها و روستاها بیش از گذشته بازنمایی شود.

رئیس شورای اسلامی استان تهران، بر ضرورت داشتن قدرت و عزت نفس در شوراها تاکید کرد و اظهار داشت: هر چه شوراها قدرتمند تر باشند می توانند مانع سو استفاده و تضییع حقوق مردم شوند.

عضو شورای شهر تهران همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد در شوراها تاکید کرد و گفت: آنچه امروز در شوراها مطرح است رویکرد بیان مسئله است و ما باید این رویکرد را به رویکرد حل مسئله تغییر دهیم.

وی در پایان گفت: آنچه امروز در قالب شوراها ایجاد شده است حاصل تلاش چهار دوره گذشته شوراها، مجمع نمایندگان، مدیران و کارشناسان دولت بوده است.