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۱۱ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

"نقش بر آب" از شبکه جام جم پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "نقش بر آب" به کارگردانی عبداله باکیده به زودی از شبکه جام جم 3 روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "نقش بر آب" به کارگردانی عبداله باکیده ساخته شده و بازیگرانی چون مهدی امینی خواه، افسون افشار، لیلا بلوکات، مهران مهام، جشمید شامحمدی در آن به ایفای نقش پرداختند. این مجموعه چندی پیش از شبکه یک پخش شد و پخش آن از 16 دی ماه در شبکه جام جم سه شروع می شود.

داستان این مجموعه درباره دختری با نام لیلا است که در امریکا در رشته ارتباطات تحصیل کرده است. او به سفارش عوامل دانشگاه که از ماموران سازمان سیا است، تشویق می شود به ایران برود و روزنامه ای منتشر کند و ...

کد مطلب 428731

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