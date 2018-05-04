به گزارش خبرنگار مهر، قرار است از یکشنبه این هفته گزینه های شهرداری تهران در صحن علنی برنامه های خود را ارائه کنند. طی چند روز اخبار متفاوتی در خصوص گزینه های شهرداری تهران منتشر شده از استعفای یکی از گزینه ها تا احتمال مخالفت رییس جمهور با خروج محمود حجتی از کابینه.

موافقان خروج حجتی از کابینه حتی جایگزین های وی در جهاد را هم مشخص کرده اند و این وزیر را در لیست ترمیم کابینه قرار داده‌اند. طی چند روز اخیر فضای شایعه و خبرهای جعلی در خصوص انتخاب شهردار تهران کاهش پیدا کرده بود. اما به نظر می رسد اوضاع به آرامی فضای خبری نیست.

حجت نظری در پیامی توییتری به برخی لابی ها در خارج شورا برای انتخاب شهردار اشاره کرده و با هشتک شورای اول اختلافات سیاسی شورای اول را یادآوری کرده است. در پیام این عضو شورا آمده است: « اقدامات خطرناکی خارج از شورا برای زدن به زیر میز انتخاب شهردار تهران از میان ۷ گزینه موجود در حال انجام است.

باید بدانیم که خودخواهی و در نظر نداشتن منافع عموم مردم در نهایت دامن همه را خواهد گرفت.

اگر شهردار از میان ۷ گزینه نهایی انتخاب نشود پشت پرده را بی پرده خواهم گفت.»

هفته گذشته اعضای شورای شهر هر گونه تصمیم گیری خارج از شورای شهر برای انتخاب شهردار را انکار و اعلام کرده بودند به دلیل حضور جریانی در شورا با بزرگان جریان اصلاحات، اعضا فراکسیون امید در مجلس و ... مشورت می کنند.