به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی با تشریح برنامه‌های آینده وزارت راه و شهرسازی در حوزه معماری و شهرسازی گفت: معاونت معماری و شهرسازی برنامه‌های خود را در سطح کلان در سه مقیاس سرزمینی، طراحی شهری و معماری پیش خواهد بود. در مقیاس اول که شامل طرح‌های کلان یعنی طرح‌های کالبدی ملی، طرح‌های منطقه‌ای و سند ملی توسعه شهری است، اهدافی را دنبال می‌کنیم و کارهایی را در دست اقدام داریم که در سال جاری به آنها به طور جدی و با هدف به سرانجام رساندن می‌پردازیم.

وی ادامه داد: سطح اول اهدافی که دنبال می‌کنیم به سرانجام رساندن این طرح‌ها و تجدیدنظر در طرح کالبدی ملی است که سال‌هاست بلاتکلیف مانده است. در حال حاضر، هنوز سند به روزی در مقیاس سرزمینی نداریم که در این راستا امیدواریم با سازمان برنامه و بودجه به تفاهم برسیم و برگردیم به همان وضع یکپارچه‌ای که در قانون نیز پیش‌بینی شده بود.

این مقام مسئول با یادآوری این مطلب که مطابق قانون، وظیفه تهیه طرح جامع سرزمینی برعهده وزارت راه و شهرسازی است، گفت: متاسفانه به دلایلی در دهه ۶۰ این موضوع به دو بخش تقسیم شد و بر همان اساس نیز تهیه طرح آمایش سرزمین را به سازمان برنامه و طرح کالبدی ملی به وزارت راه و شهرسازی، واگذار شد و هم اکنون دو سند ملی ولی بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر تهیه می‌شوند.

وی تاکید کرد: در سال جاری، تلاش می‌کنیم تا در تهیه طرح کالبدی ملی با سازمان برنامه به تفاهم برسیم که تهیه طرح کالبدی ملی را وزارت راه و شهرسازی به صورت یکپارچه تهیه کند. مکاتبات خود را نیز با معاون اول رئیس جمهوری انجام داده ایم و امیدواریم که آقای دکتر جهانگیری بتواند یک فضای هماهنگی را به وجود بیاورند تا بتوانیم یک سند داشته باشیم. در غیر اینصورت ناچاریم مجدد طرح کالبدی ملی را بازنگری کنیم که قرادادش را منعقد کردیم و در حال انجام آن نیز هستیم.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین گفت: در مقیاس اول یعنی طرح کالبدی ملی سند ملی و طرح‌های منطقه ای بحث های جدی داریم که همه آنها نیازمند به روز شدن است که یکی از برنامه‌های عمده ما در سال جاری به روز کردن طرح‌ها در مقیاس کلان و ملی است.

ایزدی در ادامه تشریح برنامه‌های سالجاری معاونت تحت مسئولیت خود به مقیاس میانی سرزمینی یعنی طراحی‌شهری اشاره کرد و افزود: از موضوعات دیگری که در سالجاری در دستور کار قرار داده‌ایم مقیاس طراحی‌شهری است که در این رابطه بافت‌های تاریخی در اولویت ما قرار دارند. در نظر داریم تا با مقیاس و رویکرد طراحی شهری به ارتقای کیفیت محیطی شهرها دست یابیم.

به گفته وی در مقیاس طراحی شهری در سال گذشته، ساماندهی رودخانه‌های شهری در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که در نظر است تا در سالجاری به طرح اجرایی تبدیل شود. در این رابطه نیز رودخانه خرم آباد و میاندوآب در اولویت اول و دوم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و سایر رودخانه‌های شهری نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در همین رابطه به شهر تهران نیز اشاره‌ای کرده و یادآور شد: در مورد رودخانه‌های تهران نیز موضوع رود-دره ها را داریم که در شهر تهران رود دره فرحزاد و رود دره کن در اولویت اجرا قرار دارد که با مشارکت شهرداری تهران، عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

ایجاد تحول در معماری با راه‌اندازی شورای اعتلای معماری

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقیاس معماری را از دیگر برنامه‌های سال جاری عنوان کرد و گفت: در نظر داریم که در سالجاری در حوزه معماری تحول اساسی ایجاد کنیم. بدین معنا راه اندازی شورای اعتلای معماری با تاکید مقام عالی وزارت از اهداف اصلی ما است که در دستور کار قرار دارد.

ایزدی ادامه داد: شورای‌عالی اعتلای معماری در واقع سرفصل جدیدی در حوزه معاونت با تاکید بر ارتقای کیفیت معماری است. در این شورای اعتلا، یکسری اقدامات کوتاه مدت در دستورکار قراردارد که عمدتا شامل طرح‌ها و پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه همچون سازمان مجری در ساخت ترمینال‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و ساخت سایر ساختمان‌هاست که در ذیل شورای اعتلای معماری تحت بررسی مجدد قرار خواهند گرفت و معماری آنها به سمت اهداف شورا که نزدیک شدن به معماری ایرانی- اسلامی است می‌رود. البته اهداف میان مدت و کلانی نیز در شورای اعتلای معماری در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح‌های راه اندازی شورای اعتلای معماری آماده شده و مورد تایید وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی شورای‌عالی اعتلای معماری، سرفصل جدیدی را در معاونت در مقیاس معماری ایجاد می‌کنیم. در نظر داریم تا در کنار ساختمان‌هایی که خود وزارتخانه در دست ساخت دارد، بعد از ۴۵ تا ۵۰ سال اولین اقدام در حوزه تجدیدنظر در طرح ها و ضوابط ساختمانی را رقم بزنیم.

وی افزود: تاکنون سه جلسه مشورتی را با متولیان معماری کشور از صنف، حرفه و دانشگاه داشتیم. در سال جاری تحولی در ضوابط ساختمانی به ویژه ضابطه ۴۰-۶۰ که سال ها است چهره شهر را به این وضع نابسامان کشانده است خواهیم داشت.