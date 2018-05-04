به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری ویوکتیسوف» معاون بخش چالش ها و تهدیدهای جدید وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: آمریکا تلاش می کند که ایران و حزب الله لبنان را به عنوان تهدیدات خطرناکتر برای صلح و امنیت از گروههای تروریستی القاعده و داعش نشان دهد.

وی افزود: آمریکایی اخیرا اینکه داعش تهدید اصلی را کنار گذاشته اند. هنگامی که از آنها درباره داعش سئوال می شود آنرا منکر نمی شوند اما تلاش می کنند که این موضوع(تهدید داعش) را در وهله بعدی قرار دهند. درباره القاعده نیز با وجود اینکه برآوردهای کارشناسان روسی نشان می دهد که بیش از داعش حمایت مالی دریافت می کنند اما حرفی نمی زنند. آمریکایی ها از داعش و القاعده سخنی به میان نمی آورند و همه دغدغه آنها حزب الله و ایران است.

ویکتیسوف بیان کرد: درآمدهای القاعده ۱۰ تا ۲۰ مرتبه بیش از داعش است و به ۴۰ میلیون دلار در ماه می رسد در حالی که درآمد داعش هم اکنون ۳ میلیون دلار در ماه است. مجموع درآمدهای شبکه های القاعده در کل دنیا به ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار می رسد.