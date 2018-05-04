ورود اتوبوس ها به ۳ شهرک در حومه دمشق برای خروج تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از ورود اتوبوس ها به سه شهرک در حومه دمشق برای انتقال دومین گروه از تروریستها و خانواده های آنها به شمال سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ منابع سوری اعلام کردند که اتوبوس ها به شهرک های ببیلا، یلدا و بیت سحم در حومه جنوبی دمشق وارد شده اند تا دومین گروه از تروریستها و خانواده های آنها را به شمال سوریه منتقل کنند.

شایان ذکر است منابع سوری قبلا اعلام کرده بودند که مرحله نخست خروج تروریستها از شهرک های ببیلا، یلدا و بیت سحم با خروج ۳۲ اتوبوس از این شهرک ها که حامل تروریستهایی است که به شمال سوریه می روند، به پایان رسید.