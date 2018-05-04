مسئولان به فکر حل مشکلات کارگران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های امروز اظهار داشت: اسلام، دشمن زیاد دارد اما ما خدا را داریم و نگران نیستیم. الان آمریکا دارد احزاب تشکیل می دهد و دارد اروپا و عربستان را با خود همراه می کند؛ این صحنه ها ممکن است برخی را متزلزل کند.

وی افزود: ما خدا را داریم. این ها با ما نمی جنگند؛ اگر هم بجنگند، با خدا می جنگند و شکست می خورند و نابود می شوند.

موحدی کرمانی اضافه کرد: به دنیای استکبار اعلام می کنیم، ما ایستاده ایم؛ ما قوی هستیم؛ حق با ماست. مرام و مکتب ما طیب است.

وی تصریح کرد: درخت اسلام که ریشه در زمین دارد، با فشارهای وهمی و خیالی این ها تکان نخواهد خورد. این اسلام است که در برابر کفر ایستاده و ما هم افتخار داریم که عَلم اسلام را به دوش داریم.

موحدی کرمانی گفت: ما نمی ترسیم؛ ما ارتش، سپاه، شهید حججی ها و سردار قاسم سلیمانی ها و انسان های فداکار داریم. هر چه در برابر جبهه حق بایستید، سیلی محکم خواهید خورد.

وی ضمن گرامیداشت روز معلم با بیان اینکه علم، نور و جهل، ظلمت است، گفت: آن علمانماهای درباری چه خیانت ها به بشریت کردند؛ مستکبرین آن ها را استخدام و تطمیع کردند و این ها انسانها را گول زدند. کربلاها را همین ها ایجاد کردند.

موحدی کرمانی با اشاره به روز کارگر گفت: رهبری مطالب ارزنده ای را درباره کارگران عنوان کردند. فرمودند دست کارگر را باید بوسید. پیامبر وقتی دست کارگری را دید که زبر است، بالا آورد و بوسید. فرمودند خداوند این دست را دوست دارد.

باید به مسئولین توصیه کنم که به فکر حل مشکلات کارگران باشند

وی تصریح کرد: آفرین بر هنرمندان کارگر ما که توانستند خدمات ارزنده ای را ارائه بدهند. البته باید به مسئولین توصیه کنم که به فکر حل مشکلات کارگران باشند و راه را برای کار آنها که تولید است، مهیا کنند.

موحدی کرمانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: خوب است که مردم ما با کتاب مانوس باشند اما باید نکته ای را به مسئولین وزارت ارشاد بگویم؛ این همه کتاب که شما در اختیار جوانان و نوجوانان قرار داده اید، آیا تمام آن ها را بررسی کرده اید یا خیر؟

وی تاکید کرد: اگر کتابی به دست انسانی برسد که یک قسمتش گمراه کننده باشد، خودش گمراه می شود، به خانه میبرد، دیگران را هم گمراه می کند و شما در این گناه شریک خواهید بود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: تمام علمای ما می گویند که حفظ کتاب های گمراه کننده حرام است. انشاالله همه این کتاب ها خوب باشد. من به کتابخوانی تشویق می کنم. نگویید که من با کتابخوانی مخالفم؛ خیر؛ اما اگر خدای ناکرده کتابی باشد که افکار جوانان ما را منحرف کند، آیا می شود این کتاب را هم تجویز کرد؟

موحدی کرمانی تصریح کرد: توزیع کتاب ها از سوی مسئولین، مانند غذایی است که در اختیار مردم قرار می دهند. بهداشت و درمان باید غذاهای سالم را در اختیار بگذارد؛ اگر غذای مسموم در اختیار گذاشت، مردم می میرند.

وی تاکید کرد: اگر کتاب گمراه کننده باشد، جوان از نظر فکری و اخلاقی می میرد. این دقت باید وجود داشته باشد.