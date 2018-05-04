به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی «ب» فوتسال آقایان زیر نظر ناظم الشریعه برگزار شد. بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

مسعود محمدی و میلاد چراغی از آذرخش، محمد دهقان، طاها نعمتیان و سعید قلندری از آتلیه قم، امیر احمدپور از پارسیان شهر قدس تهران، دانیال گیولی از شهر قدس، محمد طاهری از بانک بیروت، علی اصغر حسن زاده ، سعید احمد عباسی و سعید افشار از گیتی پسند، سروش احمدی نیا از فرش ارا، احسان سهیلی مقدم، امیر حسین رسولی و مراد خانی از مقاومت، مصطفی فخری از ارژن، امیر شجاعی از اهورا، حمید ره انجام و محمدرضا کرد مشهدی از راه ساری.