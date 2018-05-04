به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون این کشور اعلام کرد که محرم اینجه که دارای مواضع حماسی و سخنرانی های آتشین است را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای رقابت با رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام ۲۴ ژوئن(سوم تیرماه) انتخاب کرده است.

«محرم اینجه» نماینده «یالوا» از حزب «جمهوری خلق» در پارلمان توانست آرای همه اعضای این حزب را به خود جلب کند.

کلیچدار اوغلو رهبر این حزب در آوریل گذشته اعلام کرده بود که برای انتخابات زودهنگام اعلام شده از سوی اردوغان نامزد نخواهد شد.

اینجه در اولین سخنرانی خود پس از اعلام رسمی نامزدی اش از سوی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه اعلام کرد که رئیس جمهوری برای همه خواهد بود و در صورت انتخاب بی طرف خواهد بود.

از سوی دیگر کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در اظهاراتی با اعلام نامزدی محرم اینجه از سوی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: محرم اینجه با ۱۱۰ رای مثبت نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ معرفی شده است. در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ در تمام کوه ها گل خواهد رویید. با باور کامل به این مسئله عرض می کنم. اکنون در سال ۲۰۱۸ میلادی هستیم، بعد از کودتای خیانت کارانه ۱۵ جولای ترکیه وارد یک روند بسیار متفاوت شده است. اکنون در آستانه یک دو راهی قرار گرفته ایم. برای ائتلاف با احزاب سیاسی تلاش خواهیم کرد.