به گزارش خبرگزاری مهر، معامله‌گران فرابورسی در هفته‌ منتهی به ۱۴ اردیبهشت‌ماه شاهد داد و ستد ۷۹۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸ هزار و ۸۱ میلیارد ریال بودند که در مقایسه با هفته پیشین از افت ۶ درصدی حجم در مقابل رشد ۹ درصدی ارزش معاملات حکایت داشت.

سهامداران به ترتیب در سه بازار اول، دوم و پایه به معامله ۵۴، ۳۴۸ و ۳۷۱ میلیون سهم به ارزش ۹۷، ۶۹۷ و ۵۱۹ میلیارد ریال اقدام کردند که این ارقام نسبت به هفته پیشین نشان از رشد معاملات در بازار اول و افت آن در بازارهای دوم و پایه داشت. بر این اساس در هفته‌ای که یک روز معاملاتی نیز کمتر داشت، بازار اول رشد ۴۶ و ۵۲ درصدی حجم و ارزش دادوستدها را تجربه کرد و بازارهای دوم و پایه نیز با افت این متغیرها روبه‌رو شدند.

در این میان نگاهی به معاملات بازارهای فرابورسی نشان می‌دهد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین عملکرد هفتگی را در مقایسه با سایر بازارها تجربه کرده‌است؛ چراکه با رشد ۵۰۰ درصدی حجم و ارزش دادوستدها روبه‌رو شد. در این بازار شاهد مبادله ۶۰ هزار سهم به ارزش ۲۴۰ میلیون ریال بودیم.

در بازار ابزارهای نوین مالی نیز ۲۴ میلیون ورقه میان سرمایه‌گذاران دست به دست شد که ارزش این مبادلات ۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد ریال بود. در حالی حجم مبادلات در این بازار با افت ۱۲ درصدی مواجه شد که ارزش آن افزایش ۱۸ درصدی را به ثبت رساند.

اوراق بدهی در این بازار در مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق گواهی تسهیلات مسکن بهترین عملکرد معاملاتی را در پایان هفته شاهد بود؛ چراکه این اوراق افزایش مبادلات و ETFها و اوراق تسه افت دادوستدها را تجربه کردند.

از سوی دیگر ارزش معاملات خرد بازار سهام شامل معاملات بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و SME به یک‌هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال رسید که از این میزان گروه سرمایه‌گذاری‌ها و فلزات اساسی با ارزش معاملاتی به میزان ۱۴۹ و ۱۴۴ میلیارد ریال حدود ۱۳ درصد از ارزش کل دادوستدها را در اختیار گرفتند و در جایگاه اول و دوم صنایع فرابورسی ایستادند.

گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «بانک‌ها» و «بیمه» نیز به ترتیب با در اختیار گرفتن ۱۳۲، ۱۱۰ و ۸۳ میلیارد ریال از ارزش کل معاملات، در رده‌های سوم تا پنجم ایستادند.

در نهایت شاخص کل فرابورس ایران با ۰.۳ درصد افت در روز انتهایی هفته گذشته در ارتفاع یک‌هزار و ۵۷ واحدی ایستاد و ارزش بازار نیز رشد ۱.۷ درصدی را به ثبت رساند تا بر این اساس این متغیر رشد خود از ابتدای سال را به ۳.۵ درصد برساند.