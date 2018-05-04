به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در حال حاضر تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان‌پذیر است و در این بین، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات صرفاً از طریق دو بانک تجارت و پارسیان انجام می شود.

از این رو و در راستای اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، ترتیبات تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به شرح زیر است:

۱ـ تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال امکان پذیر خواهد بود.

۲‏- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها (به جز کشور عراق) به مبلغ ۱.۰۰۰ یورو یا معادل آن‌ها به سایر ارزها به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ـ تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از ۱۲سال امکان‌پذیر نیست.

۴ـ مدارک‌ مورد نیاز هنگام ارایه درخواست خرید ارز به بانک: گذرنامه‌ معتبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بلیط‌ مسافرت هوایی اعم از یکسره‌ یا دو سره‌ (کاغذی و یا الکترونیکی‏)، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند).

۵ـ بانک‌های عامل باید پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند حسابداری‏‏‏‏‏‏/ رسید اقدام کنند. همچنین شعبه ‏‏‏‏‏‏/ باجه‌ بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه)، در مقابل دریافت سند حسابداری ‏‏‏‏‏‏/ رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام کنند.

۶ ـ تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست. در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک ها می توانند، مراتب را از وزارت امور خارجه استعلام کنند.

۷ ـ در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و ...) انجام این امر مجاز و مورد تأکید این بانک است.

۸ - حسب هماهنگی های به عمل آمده با سازمان حج و زیارت و به منظور تسهیل شرایط مسافرت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات اعلامی از سوی سازمان حج و زیارت (به طور کلی اعم از زمینی یا هوایی) به میزان ۲۵۰ هزار دینار عراق صرفاً از طریق تمام شعب ارزی منتخب بانک‌های تجارت و پارسیان در سطح شهر و با ارایه فهرست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان مورد اشاره تایید شده باشد، بدون ارایه بلیط و گذرنامه با رعایت بندهای (۱) ، (۳) ، (۶) و (۷) فوق (حسب مورد) بلامانع است. مقتضی است بانک‌های مورد اشاره هماهنگی لازم را با سازمان حج و زیارت به عمل آورند.

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، حسب هماهنگی و توافق به عمل آمده، تامین اسکناس دینار عراق به عهده بانک‌های پارسیان و تجارت است.