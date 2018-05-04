به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقایی با اشاره به اتمام تدوین طرح جایگزین "برج باغ" گفت: با پایان این مرحله، طرح جایگزین تا پایان اردیبهشت ماه به شورای شهر تحویل داده می شود و پس از آن شورا یا خود طرح را به کمیسیون ماده ۵ ارسال می کند یا مجوز ارسال طرح از سوی معاونت شهرسازی را صادر می کند.

مصوبه "برج باغ " سال ۱۳۸۲ توسط شورای دوم شهر تهران به تصویب رسید. براساس این مصوبه مالکان اراضی باغات پراکنده شهر تهران در ازای ساختمان‌سازی در ۳۰ درصد از مساحت زمین، متعهد به حفظ ۷۰ درصد مابقی باغ بودند. البته بر مبنای همین مصوبه، شهرداری تهران مجاز بود ۲۰ درصد اضافه‌تر از تراکم ساختمانی منطقه‌ای که باغ در آن واقع شده به مالک تراکم ساختمانی اعطا کند.

همین موضوع در عمل منجر به احداث ساختمان های بیش از ۱۲ طبقه در باغ ها و بی توجهی به حفظ فضای مشجر باغ ها شد. اتفاقی که به گفته حجت الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در نهایت به تخریب ۱۱۰ هکتار از باغات تهران انجامید.

انتقاد از وضعیت تخریب باغ ها و تبدیل آن ها به برج های بلند مرتبه به طور جسته و گریخته در شورای چهارم شهر تهران مطرح شد، اما هیچ گاه اجماعی برای بازبینی و لغو مصوبه صورت نگرفت.

با آغاز به کار شورای پنجم شهر تهران موضوع لغو مصوبه برج باغ ها به طور جدی از سوی برخی از اعضا مطرح شد و در نهایت در آخرین جلسه کاری سال ۹۶، پس از ۱۴ سال مصوبه جنجالی لغو شد، از سوی دیگر شهرداری تهران موظف شد تا ظرف مدت دو ماه طرحی جایگزین برای شکل جدید ساخت و ساز در باغات را که حافظ فضای مشجر باغ و مدافع حقوق مالکان باغات باشد، ارائه کند.

در همین رابطه، محمد آقایی مدیرکل شهرسازی و طرح های شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به لغو مصوبه "برج باغ" و ارائه طرح جدید با توجه به محدودیت ها و موانع حقوقی موجود گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان اردیبهشت ماه مراحل تدوین طرح جدید به اتمام برسد و طرح پیشنهادی شهرداری تهران به شورا ارسال شود.

وی عنوان کرد: در مدتی که معاونت شهرسازی فرصت دارد تا طرح جایگزین را ارائه دهد، تمامی باغات تهران فریز شده اند و در نهایت آن چه به عنوان طرح جایگزین اعلام می شود به طور قطع به حفظ باغات تهران و انتفاع مردم کمک می کند