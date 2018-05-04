به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت: ما تلاش خواهیم کرد که مشکل آوارگان سوری را صرف نظر از دیدگاه سازمان ملل و اتحادیه اروپا حل کنیم زیرا این یک مساله حیاتی است و به امنیت و ثبات و حاکمیت لبنان مربوط می شود.

وی که در دیدار هیات اروپایی سخن می گفت، افزود: ما از اتحادیه اروپا می خواهیم که به ما در بازگرداندن آوارگان سوری و نظارت بر این بازگشت کمک کند به ویژه که دولت سوریه مخالفتی با بازگشت آوارگان به مناطق و روستاهای امن و بازسازی آن ندارد.

عون با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در ۴۰ کشور خارجی که برای اولین بار صورت گرفت، بیان کرد: در دوره بعدی به ویژه در میان جوانان تعداد بیشتر خواهد شد .

وی تاکید کرد: رای دهندگان به فهرست به عنوان گزینه سیاسی رای می دهند و رای برتر خود را به هر که از فهرست که مورد نظرشان باشد، می دهند.