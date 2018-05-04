به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با بیان اینکه اهتمام به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نباید محدود به زمان خاصی شود، افزود:‌امروز که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شده است، در صورت تحقق این امر، توجه به اقتصاد مقاومتی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با یادآوری اینکه در همه برهه‌ها باید از توان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای رفع مشکلات این بخش ایجاد کنیم، ادامه داد: یکی از این حمایت‌ها، خرید و مصرف کالای داخلی است که می‌تواند در نوع خود همان جهاد اقتصادی باشد که پیش‌تر از این مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب بود و ما امروز باید بیش از هر زمان دیگر نسبت به مصرف کالاهای ایرانی باکیفیت اقدام کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه در مورد برجام و مذاکراتی که قرار است در این زمینه صورت گیرد، معتقدیم فصل‌الخطاب همه این‌ها فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب است، افزود: رهبر معظم انقلاب همواره در بیانات خود فرموده‌اند که نباید به آمریکا حمایت کرد و تا به امروز، اصل دروغ‌گو بودن آمریکایی‌ها برای ما ایرانی‌ها به اثبات رسیده است.

خاتمی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، به روز معلم اشاره کرد و گفت: جهاد یک امر مهم و ضروری در دین اسلام محسوب می‌شود که این جهاد از ابعاد مختلف همچون جهاد علمی، جهاد در راه کسب روزی حلال، جهاد از کشور و غیره حائز اهمیت است.

وی با یادآوری اینکه در هفته‌ای که گذشت روز کارگر را پشت سر گذاشتیم، خاطرنشان کرد: امام راحل در ۳۰ سال گذشته، در رابطه با جایگاه کارگر فرمودند که دست کسانی که بی‌ادعا در راه اقتصاد کشور می‌کوشند را می‌بوسند.