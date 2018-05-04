به گزارش خبرگزاری مهر ،سیدمحمد بطحایی در سخنرانی‌های پیش از خطبه نماز جمعه این هفته در دانشگاه تهران، به مناسبت هفته گرامیداشت معلم در بین نمازگزاران تهرانی به تشریح آخرین دستاوردها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش پرداخت.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، شهیدان رجایی، باهنر و مطهری اظهار کرد: معلمان دلسوز در کمال اخلاص در سراسر کشور چراغ آموزش و پرورش را برمی افروزند و در دورترین نقاط کشور که برخی ادارات دولتی فعالیتی ندارند، پرچم آموزش و پرورش را به اهتزاز در می‌آورند.

بطحایی گفت: در آموزش و پرورش و میهن اسلامی بیش از ۹۴۰ هزار معلم به بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در ۱۰۶ هزار مدرسه چگونه زیستن را می‌آموزند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: معلمان سخت کوش و فداکار با وجود کمبود امکانات و تجهیز صمیمانه و مسئولانه در خدمت فرزندان شما هستند تا با تمام توان نسلی مومن، دانا، کارآفرین و دارای مهارت تربیت کنند.

وی عنوان کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به تصویب شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و به تایید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور رسیده است در دستورکار آموزش و پرورش قرار دارد.

بطحایی با بیان اینکه درصدد هستیم با استعانت از الطاف الهی و کمک همکاران برنامه‌های سند تحول را اجرا کنیم، اشاره کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای این سند که دستیابی به آموزش و پرورش مطلوب مورد توجه دارد مدرسه محوری و کاهش تمرکز در آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: براساس سند تحول بنیادین کانون اصلی تعلیم و تربیت مدرسه است و تمامی سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها در مدرسه صورت می‌گیرد زیرا تعلیم و تربیت رسمی و مورد توجه آموزش و پرورش در مدرسه محقق می‌شود.

وی تصریح کرد: هرآنچه در آموزش و پرورش انتظار داریم باید از طریق مدرسه محقق شود. دستگاه تعلیم و تربیت برای پشتیبانی و نظارت بر فعالیت‌ها از نظام اجرایی برخوردار است و تشکیلات اداری و سازمانی را به خدمت گرفته است.

بطحایی افزود: در طول سالیان متمادی رسمیت نظام اجرایی و اداری افزایش یافته و تصمیمات در خارج مدرسه بیشتر شده است که این فعالیت‌ها به مدرسه ابلاغ می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: رویکرد کاهش تمرکز و سپردن فعالیت به مدارس فعالیت‌های محلی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند که باید سیاست‌هایش به مدارس ابلاغ شود و نحوه اجرای آن ها نیز به مدارس سپرده شود تا با پشتیبانی از مدارس و تحقق سیاست‌ها به سمت آموزش و پرورش مطلوب برویم.

وی ادامه داد: این رویکرد ایجاب می‌کند تا از صدور بخشنامه‌ها خودداری شود و مدیران صرفا مجری برنامه‌ها در مدارس نباشند و اختیارات لازم داشته باشند تا برنامه‌ها را طراحی کنند.

بطحایی کانون اصلی را مدرسه دانست که واحدهای اجرایی بیرون از مدرسه باید در خدمت آن باشند و در برنامه‌های اجرایی آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادین اهتمام جدی به توسعه عدالت آموزشی به عنوان مهم ترین سیاست در سرلوحه فعالیت‌ها داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: دستیابی برابر به دانش یکی از مهم ترین رسالت تعلیم و تربیت اسلامی برگرفته از سند تحول بنیادین است که باید اجرا شود.

وی ادامه داد: توسعه مهارت آموزی به جای تکیه بر حافطه محوری، تقویت تربیت اسلامی باید مورد توجه باشد؛ همچنین تلاش برای تکریم حقیقی و واقعی معلمان برای تحول و رسیدن به آنچه در سند تحول به عنوان اهداف بالادستی اهمیت دارد، مورد تاکید آموزش و پرورش است.

بطحایی درباره حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار امسال ادامه داد: این موضوع از دو منظر، ماموریتی سنگین برای وزارت آموزش و پرورش را به همراه دارد؛ آموزش و پرورش حتما به موفقیت می‌رسد و بر مشکلات آن که از گذشته به همراه دارد فائق می‌آید به شرطی که تمام سیاست‌ها و چشم اندازها را مدنظر داشته باشد مطالبی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است باید مورد توجه باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همراهی و مشارکت مردم قهرمان و شهید پرور کشور افزود: در آینده خواهیم توانست آموزش و پرورشی در شأن شما مردم داشته باشیم و به مدرسه‌ای که در سند تحول برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه ترسیم شده، دست پیدا کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد در سال ۹۷ با همدلی سایر دستگاه‌ها که دل در گرو فرهنگ غنی ایران اسلامی دارند به قله های پیشرفت و توسعه یافتگی به شرط همکاری تمام دستگاه‌ها برسیم.

بطحایی در پایان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ آموزش و پرورش تشکر کرد.