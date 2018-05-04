تقویت بنیه اقتصادی نیاز اساسی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های نمازجمعه ساری با گرامیداشت سال حمایت ازکالای ایرانی، تقویت بنیه اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی را یک اصل و نیاز اساسی برشمرد و از مسئولان خواست تا شرایط برای رونق بخشی به تولید را فراهم کنند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ وحدت در جامعه شرعا و عقلا الزامی است از مسئولان خواست تا از بگومگوهای سیاسی پرهیز کرده و به فکر خدمت رسانی مطلوبتر به مردم باشند.

وی حفظ وحدت بین مردم و مسئولان را لازمه حفظ انقلاب برشمرد و تاکید کرد تا روسای قوا برای حل مشکلات کردم تلاش کرده و از اختلاف و تفرقه پرهیز کنند.

امام جمعه موقت ساری همچنین با اشاره به درپیش بودن ماه مبارک رمضان خواستار بهره گیری از فیوضات روزهای ماه شعبان برای خودسازی و آمادگی برای ورود به ماه خدا شد و گفت: ایمان و صداقت در ارتقای انسان و جامعه نقش مهمی دارد و باید به توسعه عدل و برادری در جامه بپردازیم.

حجت الاسلام یوسف پور با عنوان اینکه مسئولان و مدیران اجرایی و فرهنگی باید به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه اساسی داشته باشند افزود: مسئولان باید در قبال مردم صادق و اخلاص در عمل داشته باشند.

وی همچنین با تاکید برداشتن تقوای الهی یادآور شد: ایمان باطنی نجات بخش است و باید قلبا ایمان داشته باشیم.