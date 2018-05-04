به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مختاری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: بدون معارف دینی و الهی انسانیت معنی درست و حقیقی خود را از دست خواهد داد.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به ضرورت تبیین فلسفه آفرینش انسان و جهان از منظر قرآن و اسلام بیان کرد: برای درک درست مفاهیم دینی باید چرایی خلقت انسان را دریابیم.

مختاری ادامه داد: قرآن کریم به صراحت اشاره می‌کند که خداوند انسان، آسمان و زمین را بیهوده خلق نکرده است و همه اقدامات خداوند براساس حکمت است.

وی با اشاره به محدودیت‌های دنیای ماده افزود: خداوند انسان را خلق کرد تا با تلاش، کوشش و مجاهدت به سعادت،خوشبختی و در نهایت حیات طیبه در سرای آخرت برسد.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: باقی بودن مکتب اهل بیت(ع) بر مسیر حق نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌ علمایی چون شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ صدوق در قرون گذشته و بزرگانی چون امام خمینی در عصر حاضر است.

مختاری اظهار کرد: دشمن دریافته است که رمز اتحاد در جامعه شیعی ارتباط مردم با روحانیت متعهد و انقلابی به ویژه ولایت فقیه می‌باشد که باید مراقب این ترفند دشمن باشیم.

وی با اشاره به پیمان شکنی‌های آمریکا در موضوع برجام بیان کرد: این پیمان‌شکنی رسوا کننده قبل از امضای برجام توسط رهبر انقلاب و عقلاء جامعه پیش‌بینی شده بود.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته جز خیانت و دروغ از آمریکا چیزی ندیدیم و از این منظر پیمان‌شکنی این کشور در برجام چیز عجیبی نیست.

مختاری با اشاره به اینکه ریشه بداخلاقی‌های سیاسی آمریکا زیاده‌خواهی و تکبر است، افزود: آمریکا به دنبال تضعیف ایران اسلامی بود ولی امروزه در حوزه‌های مختلف علمی و نظامی پیشرفت کرده و مورد اعتماد کشورهای مستقل شده‌ایم.

وی گفت: هدف دشمن فقط ضربه زدن به حقوق هسته‌ای ما نیست بلکه آمریکا تمایل داشت بعد از آن مباحثی چون توانایی‌های موشکی، حمایت از مقاومت در منطقه و حقوق بشر

را مطرح کند.امام جمعه موقت بیرجند اظهار کرد: تقاضای ما از مسئولان این است که در برابر پیمان‌شکنی دشمن اقدام متقابل و بازدارنده انجام دهد تا منافع کشور ما تأمین شود.

مختاری بیان کرد: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم تکیه بر بیگانگان و مذاکره با آنان نیست بلکه راه حل مشکل را باید بر حمایت از کالای ایرانی، تکیه بر نیروی انسانی خلاق، مقابله با فساد و رانت خواری و مبارزه با اشرافیت جست‌وجو کرد.

وی یادآور شد: ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر باید به صورت متقابل باشد چرا که ملت ما زیربار سلطه رفتن را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرد.