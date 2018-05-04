امر به معروف و نهی از منکر موجب اعتلا و سلامت جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اولویت‌های اصلی در جامعه اسلامی است و به همین دلیل همه ما باید به این مهم توجه ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یک آموزه دینی و الهی است و زمانی که این مهم در جامعه رواج داشته باشد جامعه به سمت سلامت و رستگاری سوق داده می شود.

وی اضافه کرد: خداوند تبارک و تعالی امت پیامبر را به دلیل اینکه امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند نسبت به سایر امت‌های پیامبران دیگر ویژه دیده است و به همین دلیل باید به این مولفه توجهی ویژه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه امت پیامبر اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنند از امت پیامبر خارج می‌شون، بیان کرد: اگر امروز امر به معروف و نهی از منکر در اولویت قرار گیرد بخش زیادی از ناهنجاری ها در جامعه کاسته می شود.

وی با بیان اینکه مسلمانی مسلمان بر اساس میزان خدمتش به دین اسلام تعیین می‌شود، گفت: دین اسلام دین شخصی نبوده دین باور و اعتقاد است.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، گفت: امیدواریم خداوند ما را در این ماه توفیق دهد بتوانیم بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم و از نعمات این ماه عزیز بهره مند شویم.

وی با اشاره به برکات متعدد ماه مبلرک رمضان، اضافه کرد: کسب تقوای الهی و پرهیز از گناهی که انسان را از خدا دور کند، از دستورات دین اسلام است.

وی امانتداری را از دیگر رسالت‌های مهم مومنان دانست و گفت: براساس دستور بزرگان دین، خیانت نکردن در اموال دیگران و اذیت و آزار نرساندن به همسایگان از وظایف هر انسان مسلمانی است.

ماموستا خدایی در پایان عنوان کرد: ترویج آموزه های دینی در جامعه ضروری است و همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید نسبت به این مهم توجه داشته باشیم.