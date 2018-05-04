به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه های نماز جمعه این هفته حسن آباد با اشاره به ایام هفته گرمیداشت مقام معلم طی سخنانی اظهار داشت: معلمین عزیز خودتان قدر خودتان را بدانید، شما مقام و منزلتی بالا دارید شما مقامی دارید که پیغمبر(ص) فرمود: من معلم مبعوث شده ام این کشور سرمایه هایی را دارد یکی از این سرمایه ها شاگردان شما هستند که در اختیار شما هستند و مردم به شما اعتماد کردند و از این سرمایه ها ببینید چگونه برای منافع کشور استفاده می شود شما باید به گونه ای کار کنید که شاگردان شما به شما افتخار کنند شما هم به داشتن چنین شاگردانی افتخار کنید چرا که مهمترین زیر ساخت پیشرفت جامع هر نظام، علم، دانش و فنآوری در بستر فرهنگ اسلامی است و اگر علم در جهت انحراف قرار گیرد، محصول آن یک انسان دانشمند منحرف خواهد شد، اما اگر همین علم در جهت درست و انسانی قرار گیرد، محصول آن یک انسان دانشمند آگاه و بصیر خواهد بود.

استیری افزود: ۱۹ اردیبهشت نیز روز بزرگداشت شیخ کلینی یکی از برجستگان عالم تشیع است که بخش عمده‌ای از عمر بابرکت خود را برای نیرومند ساختن مذهب شیعه سپری کرد، ایشان شخصیتی دارد که مورد تمجید خاص و عام واقع شده است که حتی بعضی از اهل سنت روایتی را از پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه وآله) نقل نمودند به این مضمون که: « خداوند، سر هر قرنی، شخصی را بر می‌انگیزد که دین او را زنده و نامدار بدارد.

وی در ادامه با اشاره به دیدارمقام معظم رهبری با کارگران و کارآفرینان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه و در آستانه روز کار و کارگر، در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان، اصلی‌ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی را جنگ اقتصادی دانستند و تأکید کردند تنها راه مقابله با این جنگ، حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان است.

خطیب جمعه حسن آباد بیان داشت: با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورهای صنعتی، مشخص می‌شود که همه آن‌ها در مقطعی از تاریخ حیات اقتصادی خود، ضمن کنار گذاشتن سیاست اقتصادی درهای باز، به حمایت و مصرف کالای داخلی رو آورده‌اند و در واقع، این کشورها در مقاطع زمانی خاص با مصرف متعصبانه کالاهای داخلی از تولیدکنندگان داخلی خود حمایت تمام‌عیار کرده، سپس برای اجرایی شدن سیاست‌های مبادله تجاری اقدام کرده‌اند و در همین زمینه اگر مردم با توجه به ثمرات بلندمدت گرایش به سمت مصرف تولیدات داخلی، از خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه داخلی اجتناب کنند، قدم در مسیر اصلاح اقتصادی کشور گذاشته و روند بهبود وضعیت اقتصادی را به نظاره خواهند نشست لذا پرهیز از خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل، مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت است؛ چرا که اگر مردم کالای وارداتی مصرف نکنند و به جای آن از تولیدات داخلی استفاده کنند، رسیدن به توسعه و پیشرفت دور از دسترس نخواهد بود.

استیری در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه نیروی انتظامی گفت: در روز های اخیر شاهدیم که دشمنان نظام اسلامی پیکان حملاتشان را به سمت نیروی خدوم و فداکاره انتظامی گرفتند یکی ازاهداف و طرح هایی که دشمنان ما مشخصا آمریکا و رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود دنبال می کنند طرح بی ثبات سازی داخل کشور ما است و روی این موضوع کار و سرمایه گذاری می کنند و یکی از راهبردهایشان هجمه به نیروهای انتظامی وامنیتی است میخواهند هیمنه و اقتدار نیروی انتظامی مارو بشکنند.

وی افزود: نیروی انتظامی که با هنجار شکنی ها و قانون شکنی ها مقابله می کند ، چه شد که این معرکه گیری آغاز شد یک مامور محترم نیروی انتظامی تذکر قانونی و خیرخواهانه به یک خانمی می دهد به یک خانمی که کشف حجاب کرده بود یعنی حجاب خود را کنار زده بود و این هم از نظر دین گناه معصیت و حرام است و هم از نظر قانون خلاف قانون است او بر می گردد و شروع می کند به فحاشی و بد و بیراه گفتن که با واکنش تند این شخصی که جزء نیروهای انتظامی بود ه است واقع می شود حال ما می بینیم از این به صورت برنامه ریزی شده فیلم بر می دارند و در این فضاهای مجازی پخش می کنند و در پی آن شروع می شود هجمه ها ، حالا نا اهلان بیرونی آنها هم هجمه می کنند ، طبیعی است چون به دنبال چنین هدفی هستند و می خواهند ایران را بی ثبات کنند

امام جمعه حسن آباد گفت: دشمن می خواهد بی حجابی برای ما عادی بشود دشمن با این معرکه گیری ها می خواهد ما را درگیر یک جنگ روانی بکند و آهسته آهسته به سمت هدف خودش حرکت بکند این ها با این نمایش ها و جو سازی ها می خواهند با این کار ها فریضه امر به معروف نهی از منکر را در جامعه به فراموشی سپرده بشود ما از فرمانده محترم ناجا که فرمودند در کنار ماموران وظیفه شناس تا آخر می مانیم از آنها دفاع میکنیم تشکر میکنیم امروز بخش مهمی از امنیت ما از مرز های طولانی کشور گرفته تا جاده ها و شهر ها در سایه تلاش های شبانه روزی این نیرو های جان برکف انتظامی است نیرو های عزیزی که گاهی اوقات مظلومانه یا به شهادت می رسند یا به ناحق مورد ناجوانمردانه ترین حملات در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی قرار میگیرند نمره نیروی انتظامی در عملکرد نمره قابل قبول و قابل دفاعی است هیچکس حق نداردجایگاه نیروی انتظامی را تضعیف بکند که تضعیف جایگاه نیروی انتظامی یعنی تقویت ارازل اوباش یعنی تقویت قانون شکنان یعنی تقویت گروه های تروریستی و اخلال گران اقتصادی و یعنی تقویت مفسدان فرهنگی اجتماعی ما از زحمات این عرض تقدیر و تشکر و خداقوت داریم .

وی در پایان ضمن تشکر از هیئت های مردمی که در آذین بندی شهر و حفظ شعائر کمک کردند و مراسمی که در زمین چمن شهرداری برگزار شد گفت: برگزاری این چنین مراسمات علاوه براینکه باعث ایجاد شادی ونشاط درمردم است که لازم وضروری هست ازطرفی باید موجب شناساندن بیشتر فرهنگ مهدویت وسبک زندگی مهدوی درجامعه باشد.