علی فریدونی مدیر کل دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخلفات احتمالی صورت گرفته در این بخش در سه روز برگزاری این نمایشگاه، گفت: کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی بر اساس ضوابطی که از پیش تعیین و به واردکنندگان کتاب‌های خارجی و همچنین ناشران این بخش اعلام شده بود، نظارت محتوایی را در دو بخش ناشران عرب و ناشران لاتین انجام می‌دهد.

وی افزود: این نظارت از هفته‌ها قبل از شروع به کار نمایشگاه کتاب تهران و زمانی که واردکنندگان کتاب‌های خارجی، فهرست عناوین آثاری را که قصد دارند در نمایشگاه عرضه کنند، به ما ارائه می‌کنند، شروع شده است و در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هم جریان دارد. بر این اساس تاکنون تعدادی از عناوین که با شرایط و ضوابط اعلام شده از طرف کارگروه سازگاری نداشت، جمع‌آوری شده و تذکرات لازم هم به توزیع‌کنندگان آنها در بخش ناشران خارجی داده شده است.

مدیر کل دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون اعلام تعداد کتاب‌های جمع‌آوری شده از بخش ناشران خارجی نمایشگاه امسال تهران، در عین حال این عناوین را اندک خواند و اعلام کرد: بعضی از این کتاب‌ها که توسط ناشران عرضه شده بود، از غرفه‌ها و بعضی از کتاب‌ها نیز از گمرک و قبل از اینکه بخواهد در نمایشگاه عرضه شود، جمع‌آوری شدند.

فریدونی در عین حال گفت: موارد و موضوعاتی که منجر به این تصمیم از سوی کارگروه شد، پرداختن به برخی مسائل مربوط به حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، درج نام و تصاویر مجعول از خلیج‌فارس در بخش ناشران عرب و پرداختن به برخی مسائل تفرقه‌افکنانه در حوزه‌های قومی و دینی در کشورمان، درج تصاویر مستهجن در بعضی از کتاب‌های هنری در بخش ناشران لاتین بوده است.

وی تأکید کرد که کتاب‌های جمع‌آوری شده از بخش ناشران خارجی نمایشگاه کتاب تا پایان فعالیت این نمایشگاه در کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی نگهداری می‌شود و پس از اتمام فعالیت نمایشگاه و بعد از تصمیم‌گیری هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران، در مورد نحوه برخورد با واردکنندگان و ناشران این قبیل کتاب‌ها تصمیم‌گیری لازم صورت خواهد گرفت.

رئیس کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تصریح کرد: به رغم تخلفات یاد شده، کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی در مورد پلمپ هیچ غرفه‌ای در بخش ناشران خارجی چه ناشران عرب و چه ناشران لاتین تاکنون به جمع‌بندی نرسیده است و همه غرفه‌ها کما فی سابق به فعالیت خود در نمایشگاه ادامه می‌دهند. البته گزارش‌های یاد شده به هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران ارائه شده است و این هیأت در مورد پلمپ غرفه‌ها یا تداوم فعالیت آنها، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

فریدونی همچنین با اشاره به برخی موارد اجرایی فعالیت کارگروه متبوعش نیز گفت: در این زمینه گزارش‌ها و شکایت‌هایی از جمله در رابطه با بحث تأثیر نوسانات ارزی در فعالیت بخش ناشران خارجی و کند بودن گردش کار در حوزه گمرک دریافت کرده‌ایم که این گزارش‌ها به مدیر کمیته بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران داده شده است و در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران ارائه خواهد شد.

وی در عین حال همکاری و هماهنگی واردکنندگان کتاب‌های خارجی و ناشران بخش عرب و لاتین نمایشگاه سی و یکم کتاب تهران را با کارگروه یاد شده خوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در بیشتر موارد که احتمال می‌رود عرضه برخی کتاب‌ها مغایر آئین‌نامه نظارت محتوایی نمایشگاه کتاب باشد، غرفه‌داران خود از عرضه آنها خودداری می‌کنند که در یک مورد می‌توانم بگویم یکی از ناشران خارجی که نزدیک به ۱۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه عرضه کرده است، از اسفندماه امسال در مورد عرضه این آثار در نمایشگاه، هماهنگی لازم و کافی را با ما داشته است.