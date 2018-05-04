به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت ناصر چشم آذر آهنگساز و نوازنده فقید موسیقی کشورمان پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در متن پیام تسلیت حسینی آمده است:

«ناصر چشم آذر از آهنگسازان ارزشمند با ساخته ها و نواهای خود لحظه های ماندگاری را رقم زد و نمونه های خاطره انگیزی از موسیقی بی کلام از جمله باران عشق را به یادگار گذاشت.

درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده اش، جامعه هنری و دوستداران هنر تسلیت می گویم و علو درجات را برای زنده یاد چشم آذر از درگاه خداوند متعال خواستارم.»