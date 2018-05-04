احمد صدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کیفیت اجرای برنامه‌های اجرا شده در یازدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی، اظهارداشت: کیفیت اجراها به لحاظ حضور نوازندگان در سطح اجرا، خواندن و نواختن نسبت به سال گذشته بسیار خوب است.

وی تصریح کرد: در این دوره به دلیل محوریت موضوعی و حضور جوانان، سطح کیفی اجرای گروه‌ها فوق‌العاده بود.

دبیر تخصصی جشنواره موسیقی نواحی افزود: امسال شاهد رشد و ارتقاء خوب موسیقی نواحی در تکنیک‌های نوازندگی، خواندن و اجرای موسیقی بودیم.

وی با اشاره به استقبال خوب مردم از اجراهای عمومی و ویژه گفت: بخش اجراهای مردمی که در فضای باز و در پارک مادر برگزار می‌شود، همیشه مخاطبان زیادی دارد.

صدری ادامه داد: در فضای باز به دلیل اقتضائات مکانی و زمانی که حاکم است، شکل اجراها به شکل گروه‌نوازی است که مردم استقبال خوبی دارند.

وی تصریح کرد: در بخش اجراهای ویژه نیز که در اتاق بازرگانی برگزار می‌شود، نسبت به سال پیش تعداد مخاطبین رشد چشمگیری داشته است.

دبیر تخصصی جشنواره موسیقی نواحی افزود: در بخش ویژه؛ جوانان، پیشکسوتان و برگزیدگانی که از طریق فراخوان به جشنواره دعوت شده‌اند اجرا دارند.

وی گفت: در بخش اجراهای ویژه، قطعاتی که اجرا می‌شود، قطعات اصیل منطقه هستند و با محوریت موضوعی موسیقی نواحی اجرا می‌شوند.

صدری استقبال از بخش پژوهشی جشنواره را نیز خوب ارزیابی کرد و افزود: طی دو روز گذشته استقبال خوبی از بخش پژوهش صورت گرفت و مخاطبان هدف، کسانی که اهل موسیقی هستند و به مباحث پژوهشی علاقه دارند، در این جلسات حضور پیدا کردند.

وی درخصوص میزبانی کرمان نیز گفت: طی دو دوره اخیر که بخش خصوصی، مراحل اجرای جشنواره را برعهده گرفته و اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمان وظیفه نظارتی را برعهده داشته، سطح کیفی پذیرایی از میهمانان بسیار خوب بوده و امسال نیز نسبت به دوره پیش چند درصدی بهتر بوده است.

وی بیان کرد: استقبال مردم از اجراهای ویژه یازدهمین دوره موسیقی نواحی کشور، نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است.