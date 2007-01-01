به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "شوالیه سیاه" روز شنبه 16 دی ماه از شبکه دو پخش می شود. گیل جانگر سال 2001 فیلم سینمایی "شوالیه سیاه" را بر مبنای فیلمنامه ای از داریل کوارلز، پیتر گولکه و جریس سوالو جلو دوربین برد. در این فیلم مارتین لورنس، مارشا تاماسن، تام ویلکینسن، ویل سنت ریگان و داریل میچل به ایفای نقش پرداختند. "شوالیه سیاه" محصول آمریکا و 95 دقیقه است.

داستان این فیلم درباره سیاهپوستی است که هنگام تمیز کردن کانال آب درون آن می افتد و با عبور از کانال زمان سفر او به قرون وسطی شروع می شود. "شوالیه سیاه" با بودجه ای معادل 50 میلیون دلار ساخته شد، اما کل فروش این فیلم 40 میلیون دلار بوده است. گیل جانگر کارگردان این فیلم بیشتر آثار تلویزیونی چون "امید و ایمان"، "رادنی" و ... ساخته است.

فیلم سینمایی "داستان پلیس 2" روز یکشنبه 17 دی ماه از شبکه دو روی آنتن می رود. جکی جان سال 1998 این فیلم را بر مبنای فیلمنامه ای از خودش و ادوارد تانگ ساخت. جکی چان در "داستان پلیس 2" در کنار بازیگرانی چون مگی چیونگ، بیل تانگ، چو یوئن و چارلی چو به ایفای نقش پرداخته است. این فیلم هنگ کنگی 101 دقیقه و داستان آن درباره فردی به نام کوین است که با وجود موفقیت در دستگیری تبهکاران، روش های نامعمول او باعث شده در اداره پلیس جایگاه چندان خوبی نداشته باشد، تا اینکه چوتو یکی از زندانیان آزاد می شود و ...

فیلم سینمایی "دیدار" به کارگردانی ژان ماری پوآره و بازی ژان رنه بر مبنای فیلمنامه ای از کریستیان کلاویه و پوآره روز دوشنبه 18 دی ماه از شبکه دو پخش می شود. داستان این فیلم درباره دو نفر است که برای به هم زدن عروسی کنت متوسل به یک جادوگر می شوند.

فیلم سینمایی "پدر من یک قهرمان است" محصول هنگ کنگ روز سه شنبه 19 دی ماه از شبکه دو روی آنتن می رود. کوری یوئن سال 1995 این فیلم را بر مبنای فیلمنامه ای از سندی شاو و جینگ ونگ ساخت. در "پدر من یک قهرمان است" بازیگرانی چون جت لی، آنایتا موی، میو سه و کالین چو حضور داشتند. زمان اصلی این فیلم 104 دقیقه و داستان آن درباره یک پلیس است که به صورت مخفیانه وارد تشکیلات یک گروه قاچاقچی لوازم عتیقه می شود و ...

"شکوفه های سنگی" عنوان فیلمی است که روز چهارشنبه 20 دی ماه از شبکه دو پخش می شود. این فیلم به کارگردانی عزیزاله حمیدنژاد ساخته شده و داستان آن درباره یک پسر روستایی است که با فروش نقاشی هایش خرج خانواده اش را می پردازد. فیلم سینمایی "لاله های آتشین" هم پنجشبنه 21 دی ماه از شبکه دو روی آنتن می رود. این فیلم محصول فرانسه و داستان آن درباره مردی فقیر است که بعد از نجات دختر پادشاه و ورود به ارتش مورد توجه پادشاه قرار می گیرد.

فیلم سینمایی "شعله" محصول هندوستان هم روز جمعه 22 دی ماه از شبکه دو روی آنتن می رود. این فیلم سال 1975 به کارگردانی رامش سیپی و فیلمنامه ای از جاوید اختر و سلیم خان ساخته شده است. در این فیلم بازیگرانی چون دار مندرا، سانجیو کومار، هما مالینی، آمیتاب باچان و جایا بادوری به ایفای نقش پرداختند.

این فیلم به مدت 188 دقیقه درباره فردی با نام تاکور است که قبلاً مامور پلیس بوده است. او از جای و ویرو، دو خلافکار خرده پا، می خواهد انتقام او را از گابار سینگ، راهزن خطرناک بگیرند. گابار تمام خانواده تاکور را جز عروس به قتل رسانده است. "شعله" نخستین فیلم 70 میلیمتری با صدای استریوفونیک سینمای هند است.