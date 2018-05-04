به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، درباره قهرمانی تیم استقلال در جام حذفی گفت: روز گذشته استقلال با یک نمایش حساب شده موفق شد تا خونه به خونه را شکست دهد. این قهرمانی حداقل حق ما در فصل بود. جا دارد از کمیته فنی و پیشکسوتان استقلال و صد البته آقای افتخاری بابت انتخاب شفر به عنوان سرمربی استقلال تشکر کنم که این انتخاب صحیح باعث تحول در روش بازی و نتیجه گیری استقلال شد. کار ما و استقلال هنوز تمام نشده و هیات مدیره و مدیرعامل استقلال با کمک هواداران که از روز اول پشت تیم بودند، تلاش می‌کنند این روند خوب استقلال را ادامه دهند.

عضو هیات مدیره استقلال اضافه کرد: تلاش همه بازیکنان استقلال تا این جا شادی دل هواداران بوده و آنها الحق والانصاف با نمایش‌های خوبشان توانایی خود را ثابت کرده‌اند. خوشبختانه با تمدید قرارداد آقای شفر و حضور زحمتکشانی مثل نصرالله عبدللهی، بیژن طاهری، اشکان نامداری، ساشا شفر، ساناک و کولی مطمئنا استقلال فصل آینده بهتر از این خواهد بود. از طرفی ما دو بازی هم با ذوب‌آهن داریم که ان‌شاءالله با همت بازیکنان و حضور هواداران، این دو بازی را هم با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.