معصومه ابتکار به نمایشگاه کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه‌ای سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده روز جمعه ۱۴ اردیبهشت با حضور در در سالن تشریفات محل برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلی، با محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این نمایشگاه دیدار کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این دیدار با اشاره به سهمیه‌ای که به دانشجویان ارائه شده است، گفت: اعطای بن تخفیف کتاب به ۱۶۰ هزار دانشجو یعنی کمتر از ۱۰ درصد دانشجویان بن دریافت کرده‌اند و به نظرم این آمار باید بیشتر از این شود.

ابتکار در ادامه اظهار کرد: البته در حال حاضر بهتر است کتابخانه‌ها خرید کتاب‌های درسی را که جزو مهم‌ترین کتاب‌ها هستند، انجام دهند. دانشجویان بهتر است بیشتر به سمت استفاده از اینترنت بروند.

محسن جوادی نیز با بیان اینکه از نمایشگاه امسال استقبال خوبی شده است، گفت: ارقامی‌که ما برای یارانه کتاب اختصاص می‌دهیم، مثل سال‌های قبل است و خیلی اضافه نشده است اما نزدیک ۱۶۰ هزار دانشجو کارت‌های حمایتی ما را دریافت کرده اند. ما تلاش می‌کنیم انگیزه‌ای برای دانشجویان ایجاد کنیم که به نمایشگاه کتاب بیایند، البته مجلس باید برای این میزان یارانه فکری کند.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: همچنین ما تلاش می‌کنیم به موسسات انتشاراتی نیز کمک‌های خوبی ارائه کنیم.

بر اساس این گزارش، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده پس از این دیدار کوتاه به بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پرداخت.

سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) دایر است.