تخفیف دادن به قیمت نهایی کتاب در آلمان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه‌ای سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مارکوس فلس؛ مدیر موسسه کات‌نف دومین توزیع کننده بزرگ کتاب در آلمان در نشست «قیمت ثابت کتاب» که امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت در سالن فرهنگوران نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت ‌مقوله کتاب و جایگاه فرهنگی آن در جامعه گفت: باید به کتاب به مثابه ثروت فرهنگی زنده بشری نگاه کرد.

فلس ادامه داد: تالیف کتاب و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی باعث رشد و اعتلای جامعه شده و از رخداد بسیاری از ناهنجاری‌ها جلوگیری می‌کند لذا نگرش و دیدگاه مردم و دولت‌ها به این مقوله‌ فرهنگی، و حتی امنیتی است.

وی افزود: با توجه به اینکه توزیع کتاب در سطح کل کشور موردنظر است و در این گستره کتابفروش‌های زنجیره‌ای و تک‌شعبه‌ای در کنار هم فعالیت می‌کنند و شهرهای کوچک در کنار شهرهای بزرگ با قدرت‌های متفاوت حضور دارند، نیاز به توافقی مبنی بر حمایت مالی از این صنف وجود دارد.

مدیر موسسه کات‌نف آلمان ادامه داد: طبق این توافق که بعداً در سال ۲۰۰۲ به صورت قانون به تصویب پارلمان آلمان رسید، سیستم دقیقی برای قیمت‌گذاری کتاب تعریف شد و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی حق تخفیف دادن به قیمت نهایی کتاب را ندارد.

وی تصریح کرد: آلمان سابقه‌ دیرینه‌ای در صنعت چاپ دارد و نویسندگان، ناشران و کتابفروشی‌های زیادی مشغول فعالیت هستند که بنیان مستحکم آن وجود قانونی قوی و جامع است که باعث ایجاد اعتماد و فضای مناسب در کار شده است.

فلس یادآور شد: در آلمان هفتاد درصد کالاهای فرهنگی عرضه شده در کتابفروشی‌ها از جمله نُت‌های موسیقی و نقشه‌های جغرافیایی، قیمت ثابت دارند و سی درصد باقی کالاها مثل سررسید، تقویم و کتاب صوتی ماهیت دیگری دارند که این کالاها نیز از نوسان ۱۵ درصدی در قیمت برخوردارند. بقیه کتاب‌ها قیمت ثابت دارند و رعایت این قیمت الزامی است.

وی متذکر شد: در اروپا اکثر کشورهای پیشرو نظیر آلمان، فرانسه و سوئد از این قانون استفاده می‌کنند ولی در جهان، کشورهایی هم هستند که اعتقادی به آن ندارند از جمله سوئیس، انگلیس و آمریکا. تجربه این چندساله نشان داده با اجرای قانون قیمت ثابت کتابفروشی‌های کوچک بیشتری در آن کشورها ورشکست شده و جمع کرده‌اند ولی در آلمان آنها توانسته‌اند در کوچکترین شهرها هم ادامه فعالیت بدهند و به مردم خدمات فرهنگی ارایه کنند.

وی در ادامه افزود: همانطور که هیچ قانونی نیست که تبصره و استثنا نداشته باشد، این قانون هم تبصره‌هایی دارد مثلا مواردی چون تخفیف پیش از نشر، خرید از یک تیراژ بالاتر، تخفیف خرید کامل کتب دنباله‌دار و سریالی، فروش و معامله بین خود انتشاراتی‌های همکار، فروش به معلمان، فروش به کتابخانه مدارس، کتابخانه عمومی شهرداری‌ها، مراکز علمی پژوهشی و دانشگاه‌ها، از تخفیف ۵ الی ۱۵ درصدی برخوردار هستند و یا اینکه در صورت عدم استقبال از یک کتاب به مرور زمان با تایید اتحادیه تخفیف و قیمت جدید اعلام می‌شود.

مارکوس فلس در ادامه به کتاب‌های الکترونیک اشاره کرد و گفت: چهار تا پنج درصد درآمد کتاب‌فروشی‌ها از طریق فروش محصولات الکترونیکی است که قیمت خرده‌فروشی آنها ده تا پانزده درصد پایین‌تر از کتاب‌های کاغذی قیمت‌گذاری می‌شود و رعایت آن الزامی است و نهایتاً به معایب آن هم بپردازم که باعث از بین رفتن رقابت بین کتابفروشی‌ها شاید بشود ولی محاسن آن بسیار بیشتر از معایب آن است.

وی اظهار کرد: در آلمان همه‌گیر شدن مطالعه بسیار مورد توجه است بدین منظور کتب در سایزها و صحافی‌های متنوع ارایه می‌شود مثل نمونه جیبی تا افراد با بنیه مالی ضعیف‌تر نیز قدرت خرید داشته باشند و حتی به کتابخانه‌ها یارانه داده می‌شود تا در تمام محلات بتوانند حضور داشته باشند و شهروندان با مبلغ اندک بتوانند به مطالب مفید دسترسی داشته باشند.

مدیر موسسه کات‌نف آلمان در پایان گفت: شرایط دنیای جدید ایجاب می‌کند که فضای داخلی کتابفروشی‌ها تغییر کند به نحوی که علاقه‌مندان بتوانند با آسایش کتاب را ورق بزنند، قهوه‌ای بنوشند و در کنار خواندن کتاب، لوازم‌التحریر و سایر نیازهای مرتبط را یکجا تهیه کنند و از تنوع محصولات فرهنگی چه کاغذی و چه الکترونیک برخوردار باشند.