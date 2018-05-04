به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع فلسطینی از زخمی شدن یک فلسطینی در شرق اردوگاه العوده در شرق خانیونس در جنوب غزه در جریان تظاهرات بازگشت که این هفته جمعه کارگران فلسطین نام دارد، خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک گاز اشک آور به سوی تظاهرات کنندگان کردند.

در همین اورژانس غزه از آمادگی خود در درمان فلسطینی هایی که زخمی می شوند خبر داد.

در همین حال نظامیان رژیم صهیونیستی آماده قلع و قمع تظاهرات کنندگان می شود که برخی منابع صهیونیست از پدیده باد بادکهای فلسطینی به شدت ابراز نگرانی می کنند. به این بادبادکها شیشه های مشتعل وصل می شود که به محض افتادن بر روی زمین آتش بگیرند.

حاییم یلین عضو کنیست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تفاوتی میان بادبادکها و گردان قسام نیست زیرا صدها دونم(هر دونم هزار متر) از زمین های زراعی اطراف غزه بر اثر آن آتش گرفته است.

کانال ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که از میان تدابیری که ارتش رژیم صهیونیستی برای مقابله با این پدیده اتخاذ خواهد کرد هدف قرار دادن آنها در آسمان قبل از اینکه به داخل فلسطین اشغالی برسد یا ساقط کردن آنها با پهپاد در داخل غزه است.

یک مسئول نظامی صهیونیست گفت که ارتش این رژیم با بادبادکها سوزان از غزه مانند شلیک موشک برخورد خواهد کرد.