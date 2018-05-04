به گزارش خبرنگار مهر، اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: تحلیل نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم فعالیت سامانه بارشی است که تا اواسط هفته آینده به ویژه در ساعات بعداز ظهر سبب رگبار باران ،رعد و برق و وزش باد خواهد شد.

همچنین بر اساس گزارش و پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی با توجه به ماهیت بارش های رگباری دور از انتظار نیست.

امروز جمعه نیز اغلب آسمان شهرهای شمالی استان بر اساس گزارش هواشناسی آذربایجان غربی بصورت بارش های پراکنده بود.

بارش تگرگ در ارومیه نیز برای دقایقی موجب تشدید آبگرفتگی معابر و کندی تردد در خیابانها شد.