به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت ناصر چشم آذر هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در متن این پیام آمده است: «درگذشت استاد ناصر چشم آذر موجب اندوه و تاثر دوستداران موسیقی و همه کسانی است که در تمام سالهای گذشته با خلاقیت ها و آفرینش های متنوع و زیبای ایشان آشنا بوده و از هنر و توانایی های این هنرمند دوست داشتنی موسیقی ایران لذت برده اند.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت استاد چشم آذر را به خانواده گرانقدر، دوستداران ایشان و جامعه موسیقی ایران تسلیت گفته و رحمت الهی را برای او آرزومند است.»