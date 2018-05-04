به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل تاکید کرد که نقش حماسی و تاریخی عشایر در استقلال و تمامیت ارضی ایران و مقاومت در برابر فزون خواهی دولت های روس و عثمانی و تقدیم صدها شهید در جنگ تحمیلی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه شاه اسماعیل صفوی با همت عشایر منطقه و سلحشوران طالش توانست ایران را یکپارچه نماید، افزود: به همین جهت شایسته است تاریخ حماسی عشایر منطقه در کتاب های درسی درج شود.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: همچنین در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی شایسته و لازم است سهم عشایر کشور از بودجه کشور ویژه و تلاش برای حل مشکلات آنها در اولویت باشد.

۳۰۰ میلیارد تومان ارزش تولیدات سالانه عشایر اردبیل

وی ارزش کل تولید سالانه عشایر استان را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: عشایر شاهسون مغان، ایل قره داغ، طایفه شاطرانلو و عشایر فولادلو با ۱.۵ میلیون واحد دامی سالانه حجم بزرگی از تولیدات گوشت، شیر و فرآورده های لبنی و... را عرضه می کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل کوچ عشایر بر نقش خطیر اقتصادی و حماسی عشایر استان تاکید کرد و ادامه داد: از بین رفتن ایل، راه ها و میان بندها و معضل آب در قشلاقات و پایین بودن سطح بهداشت و درمان و سطح برخورداری از امکانات اولیه زیستی در شان انقلاب و عشایر نیست.

سطح امکانات بهداشتی و آموزشی عشایر پایین است

عاملی با تاکید بر اینکه باید نسبت به ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی عشایر توجه ویژه ای صورت گیرد، بیان داشت: عشایر باید اولویت اول دولت در رفع مشکلات، بحران‌ها و خشکسالی‌ها باشد.

وی با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه و بویژه نفوذ کشورهای استکباری غربی در منطقه و در بین کشورهای اسلامی متذکر شد: آمریکا و چند دولت مستکبر اروپایی ۴۰ سال است با ایران هراسی از سفره دولت های عربی نان می خورند و برای خود منبع عظیم مالی درست کرده اند.

آمریکا با ایران هراسی دولت‌های عربی را سرکیسه می‌کند

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یکی از دلایل ایجاد داعش را سرکیسه کردن دولت های عربی از سوی آمریکا و متحدانش برشمرد و یادآور شد: آنها به خاطر عشق به دلار و نفت هم ایران هراسی می کنند و هم چشم خود را بر جنایات عربستان و امارات و بحرین می بندند.

وی ادامه داد: آنها تصمیم گرفته اند به هر قیمتی شده در منطقه بمانند. نگرانی آنها این است که با همکاری مقاومت دولت سوریه سرزمین های باقیمانده را از دست تروریست ها بگیرد و عملا آمریکایی ها توجیهی برای ماندن در منطقه نداشته باشند. به همین جهت با حمله نظامی به سوریه در صدد ابقاء تروریست ها هستند.

نمایش مضحک نتانیاهو برای خروج آمریکا از برجام بود

عاملی با اشاره به اینکه حضور داعش قبلا اوضاع را به نفع اسرائیل برگردانده بود، اضافه کرد: اما اکنون با زوال داعش آنها با دخالت نظامی می خواهند شرایط را به نفع اسرائیل تغییر دهند.

وی با اشاره به نمایش مضحک و مسخره نتانیاهو طی این هفته افزود: این نمایش برای دو مطلب بود؛ اول برای تشدید ایران هراسی تا کشورهای عربی را بیشتر سرکیسه کنند و توجیه برای ترامپ تا بتواند بدون سرزنش و محکومیت جهانی از برجام خارج شود.

تبعیض در پرداخت خسارات حوادث طبیعی شایسته نیست

خطیب جمعه اردبیل همچنین با اشاره به خسارت سرمازدگی در برخی استان های کشور بویژه در استان اردبیل و خسارت سنگین به باغداران بیان داشت: با وجود سنگین بودن خسارت ها در اردبیل هنوز از جبران خسارت توسط بیمه یا ستاد بحران یا دستور ویژه دولت خبری نیست.

وی با بیان اینکه دولت در این هفته ۸۰۰ میلیارد ریال به خسارات ناشی از سیل در گیلان اختصاص داد، تاکید کرد که: دولت برای تمام آحاد کشور به عنوان پدر بوده و شایسته نیست در تعیین خسارات حوادث طبیعی بین استان ها تبعیض گذاشته شود.