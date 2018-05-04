کرمانشاه- رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه، خواستار کاهش سود تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان شد و گفت: ارگان های استان در حمایت از کالای ایرانی، از تولید کنندگان داخلی خرید کنند.