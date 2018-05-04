به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش شکری امروز جمعه در همایش تولیدکنندگان کالاهای ایرانی که در پارک شاهد کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به شعار سال اظهار داشت: اشتغال در حمایت از تولید اتفاق می افتد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: تا زمانی که بهره های بانکی بیش از ۲۰ درصد است تولید کننده روزبهروز مقروض تر می شود و رونقی شکل نمی گیرد.
وی خواستار پرداخت تسهیلات با بهره های تک رقمی برای تولیدکنندگان شد و گفت: در تمام دنیا معمولا تسهیلات با بهره های ۲ و ۳ درصد پرداخت می شود.
شکری لزوم خرید ارگان های دولتی از تولیدکنندگان داخلی را برای برای اشتغال ضروری دانست و گفت: مردم هم برای حمایت از تولید حتما از تولیدات داخل استان استفاده کنند.
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