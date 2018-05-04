به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره بعد از ظهر جمعه در راستای معرفی آداب ‌و رسوم عشایر استان، ارائه تولیدات صنایع دستی، نمایش و عرضه تولیدات دامی، معرفی موسیقی و فرهنگ عشایر، احیا ورزش های بومی محلی و... برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل در این جشنواره کوچ عشایر مغان را میراثی ارزشمند و معنوی و شایسته ثبت در فهرست آثار جهانی برشمرد و یادآور شد: کوچ عشایر ایل شاهسون هم اکنون در فهرست ملی به ثبت رسیده است.

بهروز ندایی بر لزوم معرفی عشایر ایل شاهسون در خارج از مرزهای کشور و در سطح جهانی تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری جشنواره کوچ عشایر در این راستا صورت می گیرد و لازم است در این خصوص به بحث مستند سازی و تدوین اسناد توجه شود.

وی با اشاره به نقش عشایر در بحث تولیدی، اقتصادی و اجتماعی تصریح کرد: علاوه بر بحث خودکفایی در زمینه تولیدات دامی و نیز تولید ثروت و توسعه اقتصادی، عشایر همواره نقش مرزداران کشور را ایفا کرده اند.

معاون عمرانی استاندار اردبیل عشایر را الگویی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد: با این وجود این قشر با مشکلاتی در بحث منابع آبی و آب شرب، خدمات بهداشتی و درمانی، مسیر کوچ، مالکیت اراضی و... روبرو هستند که باید مرتفع شود.

وی در این زمینه به اختلاف عشایر مغان با شرکت های کشت و صنعت مغان و پارس اشاره کرد و بیان داشت: قابلیت های عشایر استان اردبیل نباید با اینگونه مشکلات و مسایل تحت تاثیر قرار بگیرد.

ندایی د رعین حال با اشاره به اقدامات دولت و استان در بحث توسعه منطقه مغان متذکر شد: از جمله این اقدامات اجرا و تکمیل پایاب سد خداآفرین است که با اتمام این پروژه عظیم ملی شاهد تحول در بحث کشاورزی و دامپروری منطقه خواهیم بود.

وی تصویب لایحه منطقه آزاد و اجرای طرح راه آهن اردبیل – پارس آباد را از دیگر طرح های بزرگ در راستای شکوفایی اقتصاد شمال استان برشمرد و تاثیر آن را در زندگی عشایر مغان انکارناپذیر خواند.