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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۳۵

در هفته اول لیگ دسته یک کشور؛

کشتی‌گیران اردبیل نماینده خوزستان را با شکست بدرقه کردند

کشتی‌گیران اردبیل نماینده خوزستان را با شکست بدرقه کردند

اردبیل – تیم کشتی فرنگی اردبیل در هفته اول لیگ دسته یک کشور با اقتدار نماینده خوزستان را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت کشتی اردبیل، تیم کشتی فرنگی شهرداری اردبیل در اولین گام از لیگ دسته یک کشور توانست با حساب هفت بر سه تیم خوب رضاپویش اهواز را شکست دهد.  

تیم اردبیل که برای اولین بار در این رقابت ها حاضر می شود در این رقابت از میزبانی خود بهره لازم را برد و با تشویق بی امان هواداران کشتی توانست رقیب خود را مغلوب کند.

رقابت کشتی گیران شهرداری اردبیل و رضاپویش اهواز استان خوزستان درمجموعه ورزشی دو هزار نفری شهید آسمانی اردبیل برگزار شد.

حضور پرشور تماشاگران اردبیلی یکی از نکات قابل توجه در این دیدار بود و انتظار این استقابل از سوی تماشاگران دور از انتظار بود.

استان اردبیل در سال های دور یکی از قطب های کشتی فرنگی کشور محسوب می شد.

کد مطلب 4287569
محمد میرزایی ناطق

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